Tormenta sobre César Chávez: de todo esto lo acusa el New York Times; cronología de los hechos

César Chávez Los testimonios revelan una constante actividad de abusos y agresiones sexuales por parte de César Chávez

Durante décadas, César Chávez ha sido reconocido como una de las figuras más relevantes en la historia de la lucha por los derechos civiles y el reconocimiento al trabajo de la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. Ahora, su legado estaría siendo manchado por sus propias acciones de agresiones sexuales en contra de dos menores de edad. Así lo cuentan múltiples testimonios recabados por el New York Times, quienes han sacado a la luz los crímenes de Chávez.

¿Qué revela la investigación del NYT contra César Chávez y de qué se le acusa?

De acuerdo con el texto publicado por el rotativo estadounidense, múltiples mujeres mujeres ofrecieron su testimonio sobre abusos sexuales perpetrados en su contra por parte de César Chávez, en California, Estados Unidos.

El primero de ellos es el de Ana Murguía, quien contó como cuando apenas tenía 13 años, Chávez la llamó a su oficina para sostener encuentros sexuales, mismos que se repetirían durante al menos cinco años más entre 1972 y 1997. En sus declaraciones, señala que las experiencias fueron tan traumáticas que incluso intentó quitarse la vida a los 15 años.

El segundo es de Debra Rojas, quien también era una menor de edad en la misma época, cuando Chávez la llevó a un hotel en California para tener relaciones sexuales. Previamente, el activista ya le había hecho tocamientos inapropiados en años previos.

Ambas mujeres son hijas de activistas que acompañaron a Chávez en múltiples marchas y manifestaciones a favor de los derechos civiles de la comunidad campesina en California. Fue en esos espacios que las conoció y se aprovechó de ellas para agredirlas sexualmente. Actualmente, ambas tienen 66 años de edad y decidieron compartir sus testimonios de abuso luego de enterarse que una calle en la ciudad de Bakersfield sería nombrada en honor de su agresor.

César Chávez, acusado de agresiones sexuales por parte de sus compañeras

Por otra parte, estos testimonios de abuso se suman al de otras mujeres que trabajaron con él durante las jornadas de lucha y manifestaciones. Uno de los más destacados es el de Dolores Huerta, quien fue una de sus colaboradoras cercanas y quien contó al NYT que en 1996 fue violada por el propio Chávez dentro de un auto cuando ella tenía 34 años de edad y llevaban años trabajando juntos.

En su declaración, afirmó que optó por no realizar ninguna denuncia, debido al temor de las represalias violentas que esto podría traer al movimiento, que estaba luchando por el respeto y el reconocimiento de las autoridades estadounidenses. Ahora, a sus 96 años, habla de aquel suceso que había guardado durante décadas. “Utilizó su gran liderazgo para abusar de mujeres y niños; es realmente terrible”.

Señalamientos por hijos ilegítimos

Por si los casos de agresiones sexuales en contra de colaboradoras y menores de edad no fueran suficientes, el trabajo del NYT también recupera información de hijos no reconocidos que tuvo César Chávez mientras estaba casado con Helen Chávez. De acuerdo con la investigación son al menos cuatro los que confirmaron que tuvo fuera del matrimonio

Uno de ellos, habría sido el producto de la violación en contra de Ana Huerta en aquel carro. Ella afirma haber quedado embarazada después de ese encuentro y habría cubierto el embarazo para después dejar al bebé con una familia diferente para que lo criara.

Trabajadores Agrícolas Unidos se deslinda del Día de César Chávez

Ahora, el sindicato que el propio Chávez fundó, emitió un comunicado oficial, señalando que no estarán participando en ningún acto conmemorativo del Día de César Chávez (que se conmemora cada 31 de marzo) debido a las investigaciones del NYT debido al peso de los testimonios recabados y la gravedad de las acusaciones.

“No hemos recibido informes directos ni tenemos conocimiento de primera mano de estas acusaciones. Sin embargo, la gravedad de las mismas nos obliga a tomar medidas urgentes para obtener más información y brindar un espacio donde las personas que hayan sido víctimas puedan encontrar apoyo y compartir sus historias si así lo desean.

El sindicato United Farm Workers no participará en ninguna actividad del Día de César Chávez."

Por otra parte, el Times señala que la familia del propio Chávez ha tenido conocimiento de estas acusaciones del comportamiento, pero que no sólo han preferido ignorarlo, sino que habrían disuadido a algunas de las víctimas para no denunciar los hechos.