Irán informa ataque contra un caza furtivo F-35 de EU dentro de su espacio aéreo

Momento del ataque a un caza F-35 estadounidense por parte de Irán (@LineasRojasX/x)

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) aseguró este jueves haber infligido daños de un caza furtivo F-35 del Ejército de Estados Unidos en su espacio aéreo, mientras que EU confirmó que una aeronave de este tipo se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en Medio Oriente.

Según informó la agencia Tasnim, la IRGC indicó en un comunicado que a las 2:50 hora local de este jueves uno de sus sistemas de defensa antiaérea “moderno” impactó una aeronave “agresora” estadounidense que sobrevolaba el centro de Irán, causándole daños.

La Guardia Revolucionaria, que difundió un video del misil impactando en un avión, no dio detalles del alcance exacto de los daños ni el paradero del aparato.

No obstante, dos fuentes cercanas al asunto expusieron a CNN que una aeronave F-35 realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea de EU en Medio Oriente tras ser alcanzada por lo que se cree fuego iraní.

Asimismo, el capitán Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), confirmó, según el medio, que el caza realizó un aterrizaje de emergencia tras una misión de combate sobre Irán, así como destacó que la aeronave aterrizó sin incidentes y el piloto se encuentra en estado estable, sin explicar las causas del aterrizaje forzoso.

El F-35 Lightning II, cuyo coste supera los 100 millones de dólares por unidad, es un caza furtivo de quinta generación desarrollando por Lockheed Martin, caracterizado por su diseño de baja detectabilidad radar, electrónica aeronáutica avanzada con sensores fusionados y capacidad para operaciones multiservicios.

Por su parte, el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, aseguró este que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva.

Hoy mismo, la Quinta Flota de la Armada de EU, desplegada en Medio Oriente, fue blanco de un ataque “preciso” con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, según la IRGC. (Con información de EFE)