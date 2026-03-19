Israel bombardea un puente en Líbano donde hirió a dos periodistas del canal ruso RT

El corresponsal de RT, Steve Sweeney (@SweeneySteve/X)

Israel volvió a bombardear este jueves un puente sobre el río Litani que ya había sido alcanzado en la víspera para cortar el acceso a la franja sur de Líbano, en este ataque, un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT resultaron heridos, ya que se encontraban a escasos metros donde impactó el misil.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó que una nueva acción de cazas israelíes alcanzó el puente de Qasmiyeh, “en la misma ubicación que había sido atacada ayer”, y causó heridas leves a un periodista, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima.

No obstante, RT confirmó que su corresponsal Steve Sweeney y un camarógrafo identificado como Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil a apenas diez metros del lugar donde estaban grabando en las inmediaciones del puente y “no lejos” de una base militar.

Según el canal, Rida consideró que fueron atacados “de forma deliberada” pese a estar identificados como prensa, tal y como muestra un vídeo del bombardeo en el que se puede ver a Sweeney con un chaleco azul con el distintivo sobre el pecho.

El periodista de origen británico se encontraba informando a cámara cuando tuvo lugar el impacto.

El incidente se produjo un día después de que perdieran la vida un director de programas de la televisión local Al Manar y su mujer en un bombardeo contra su apartamento en Beirut.

Israel ya había bombardeado el miércoles al menos dos cruces ubicados sobre el río Litani, en lo que jusrificó como una medida para evitar el paso de combatientes y recursos del grupo chií Hizbulá hacia la región fronteriza.

La franja que va desde la frontera de facto hasta ese río ya está prácticamente vacía de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.

Kremlin condena ataque a periodistas

Por su parte, el Kremlin condenó los ataques a los periodistas. “Muchos periodistas resultan heridos o muertos durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Esto es inaceptable”, mencionó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con RT. (Con información de EFE)