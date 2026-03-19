Los Ángeles elimina el Día de César Chávez y crea el Día de los Trabajadores Agrícolas

Escándalo Estatua de César Chávez en el San Fernando Memorial Park (CHRIS TORRES)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este jueves una proclamación que declara el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad y dejará de llamarse Día de César Chávez, luego de la polémica generada por las acusaciones de que que el legendario activista hispano abusó sexualmente de niñas y mujeres que militaban en su sindicato.

Bass también anunció que evaluará, en colaboración con la comunidad y el Ayuntamiento, la posibilidad de cambiar el nombre de lugares emblemáticos de la ciudad, que fueron bautizados en honor a Chávez.

El Día de César Chávez recibió su nombre en honor al cofundador de los Trabajadores Agrícolas Unidos de América (UFW), nacido el 31 de marzo de 1927, y se convirtió en día festivo estatal en el año 2000.

El miércoles, “The New York Times” publicó un reportaje en el que se detallan acusaciones de abuso sexual contra Chávez en la década de 1970, incluyendo denuncias de dos mujeres que aseguraron ser violadas siendo niñas menores de edad.

En el mismo artículo, Dolores Huerta, cofundadora de la UFW y compañera de Chávez, afirmó que también fue víctima de abusos, y que dos de estos encuentros resultaron en hijos que se mantuvieron en secreto.

El presidente de la Asamblea estatal de California, Robert Rivas, y la presidenta del Senado, Monique Limón, rindieron homenaje a las víctimas en un comunicado: “A los sobrevivientes que han encontrado el coraje para denunciar, enalteciendo los valores de dignidad y justicia del movimiento y exigiendo rendición de cuentas, nuestros corazones están siempre con ustedes”.

Por su parte, el gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo el miércoles que estaba abierto a cambiar el nombre de la celebración y a trabajar con celeridad para lograrlo.

“Unas tres docenas de escuelas en el estado llevan el nombre de César Chávez… En las últimas semanas viajé por 14 estados y estuve, ya sabes, en 14 calles llamadas César Chávez en distintas partes del país. Así que tendremos que reflexionar sobre todo eso y sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas, que fue mucho más grande que solo un hombre”, dijo el gobernador.