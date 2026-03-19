Mueren 3 mujeres y una embarazada tras un ataque con misil iraní en Cisjordania

Misil Cisjordania El ataque dejó en total cuatro mujeres muertas y varios heridos, en medio de una ofensiva iraní que alcanzó zonas palestinas (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)

Una mujer embarazada murió luego de permanecer en estado crítico tras resultar herida por fragmentos de un misil que impactó la noche anterior en la localidad de Beit Awa, en el sur de Cisjordania. Con su fallecimiento, el número de víctimas mortales en este ataque subió a cuatro.

La víctima fue identificada como Asil Samir Masalma, de 32 años, quien tenía seis meses de embarazo. Fue trasladada de emergencia al Hospital Al Ahli, en Hebrón, donde finalmente se confirmó su muerte.

Las otras mujeres que perdieron la vida en el mismo hecho eran Sahira Masalma, de 37 años; Amal Masalma, de 29 años, también embarazada; y Mais Masalma, de 22. Todas eran familiares entre sí.

El ataque ocurrió cuando un fragmento de un misil cayó sobre una estructura prefabricada que funcionaba como salón de belleza, donde las víctimas se encontraban reunidas mientras se preparaban para la celebración del Aid al Fitr, que marca el final del Ramadán.

Heridos por fragmentos de misil iraní

Además de las fallecidas, al menos un niño resultó gravemente herido, aunque su estado logró estabilizarse en el Hospital Gubernamental de Dura. Otras personas lesionadas fueron atendidas por equipos médicos en distintos centros de la zona.

De acuerdo con autoridades sanitarias, los hospitales contaban con suficiente suministro de sangre y personal médico, lo que permitió atender a los heridos pese a la gravedad del incidente.

Sin embargo, la Media Luna Roja palestina reportó que la atención de emergencia se vio afectada por los controles militares en la zona. Las ambulancias tuvieron que tomar rutas más largas y complicadas, lo que retrasó la llegada de los equipos de rescate y redujo el tiempo clave para salvar vidas.

Tipo de misil

El Ejército israelí confirmó que los fragmentos que cayeron en la zona provenían de un misil de racimo, un tipo de proyectil que se abre en el aire y dispersa múltiples explosivos en un área amplia, lo que dificulta su interceptación.

Este ataque formó parte de una serie de lanzamientos de misiles realizados por Irán contra territorio israelí, que también terminaron afectando zonas del sur de Cisjordania. De acuerdo con reportes, otras bombas cayeron en distintos puntos de la gobernación de Hebrón, como la ciudad del mismo nombre y la localidad de Deir Samit.

Servicios de emergencia israelíes informaron que en su territorio no se registraron víctimas por este ataque, aunque sí hubo daños materiales en algunas zonas.

Las cuatro mujeres fallecidas representan las primeras víctimas registradas en territorio palestino como consecuencia directa de misiles lanzados por Irán en el contexto de esta escalada del conflicto.