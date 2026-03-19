Países árabes condenan los ataques de Irán en el Golfo Pésico y enfatizan el derecho a la defensa

Estrecho de Ormuz

Una decena de países árabes condenaron los ataques de Irán contra naciones vecinas del Golfo Pérsico, tras una reunión de ministros de Exteriores en Riad, donde también respaldaron el derecho a la legítima defensa ante la escalada de tensiones en la región.

¿Qué países participaron en la reunión?

Al encuentro asistieron delegaciones de Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Catar, Arabia Saudí, Siria y Emiratos Árabes Unidos.

También se sumaron Azerbaiyán, Turquía y Pakistán, ampliando el respaldo regional frente a la situación.

Denunciaron de los ministros

En un comunicado conjunto, los países señalaron el uso de misiles balísticos y drones por parte de Irán contra zonas residenciales e infraestructura civil.

Entre los objetivos mencionados se encuentran instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios habitacionales y misiones diplomáticas.

Los representantes subrayaron que este tipo de ataques “no pueden justificarse bajo ningún pretexto”, al tiempo que reafirmaron el derecho de los Estados a defenderse, con base en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la preocupación

Uno de los puntos clave de la reunión fue el llamado a evitar cualquier acción que afecte la navegación en el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es fundamental para el comercio global de petróleo y gas, y su posible bloqueo genera preocupación por el impacto en los mercados energéticos.

Ataques recientes y tensión en aumento

La reunión se da en medio de una escalada de ataques en la región. Arabia Saudí reportó impactos en dos refinerías en Riad, mientras que el ministro de Exteriores, Faisal bin Farhan, advirtió que el país se reserva el derecho de responder militarmente si es necesario.

Por su parte, Catar denunció ataques contra su infraestructura energética, incluido un incendio en la refinería de Ras Laffan, clave para la producción de gas natural licuado.

Estos hechos se producen después de que Israel atacara instalaciones gasísticas en Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo compartido entre Irán y Catar.

Aunque el comunicado no menciona directamente a Estados Unidos, los países participantes reiteraron su apoyo a la estabilidad e integridad territorial del Líbano, al tiempo que condenaron acciones de Israel en la región.

En paralelo, Irán ha advertido que responderá a los ataques recientes, lo que mantiene la tensión en niveles altos y aumenta el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.