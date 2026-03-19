Pentágono buscará 200 mil mdd más al Congreso para sostener guerra contra Irán

Secretario de Guerra, Pete Hegseth El gobierno de Trump pedirá 200 mil mdd de recursos adicionales para continuar la ofensiva junto a Israel, señalando que el gasto militar ha crecido con rapidez

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono alista una nueva solicitud millonaria al Congreso para mantener la guerra contra Irán; buscará alrededor de 200 mil millones de dólares adicionales para cubrir los costos del conflicto y las operaciones futuras.

Durante una conferencia, el funcionario explicó que el monto aún podría ajustarse, pero dejó claro que la intención es asegurar recursos suficientes tanto para lo que ya se ha gastado como para lo que viene. Señaló que el financiamiento es clave para sostener las acciones militares y responder a las necesidades del frente.El anuncio llega cuando la guerra está por cumplir 20 días y los gastos ya muestran un impacto considerable. De acuerdo con estimaciones presentadas al Congreso, Estados Unidos desembolsó más de 11 mil 300 millones de dólares solo en los primeros seis días de ataques.El Pentágono ya contaba con un presupuesto cercano a los 900 mil millones de dólares para el actual año fiscal, el más alto aprobado hasta ahora. Sin embargo, la nueva solicitud representaría un incremento de casi 25 por ciento sobre ese monto inicial.Hegseth adelantó que una parte importante de estos recursos se destinará a reponer el armamento utilizado, pero también a ampliar las reservas por encima de los niveles habituales. La intención, dijo, es no solo recuperar lo gastado, sino fortalecer la capacidad militar hacia adelante.

Pentágono buscará 200 mil mdd El gobierno de Trump pedirá recursos adicionales para continuar la ofensiva junto a Israel.

Críticas al expresidente Biden

En ese sentido, criticó la estrategia del expresidente Joe Biden por haber enviado equipo militar a Ucrania durante su guerra con Rusia, lo que, según afirmó, redujo las reservas estadounidenses en un momento clave.

El funcionario también defendió el uso de los recursos en el conflicto actual, al señalar que las municiones deben emplearse en función de los intereses de Estados Unidos. Aseguró que el nuevo paquete presupuestal permitiría garantizar la disponibilidad de equipo militar en el futuro.

Hegseth reiteró además que las fuerzas estadounidenses han logrado debilitar de forma importante la capacidad militar iraní, incluyendo su flota naval, aunque evitó dar una fecha sobre el posible fin del conflicto. Señaló que esa decisión dependerá del presidente Donald Trump, quien definirá cuándo se han cumplido los objetivos de seguridad planteados.