Incendio en fábrica automotriz en Corea del Sur deja al menos 50 heridos

Fábrica automotriz en Corea del Sur Un incendio en una planta de autopartes en Daejeon dejó al menos 50 personas lesionadas, varias de ellas graves

El siniestro ocurrió en una planta industrial dedicada a la fabricación de piezas de motor. Reportes iniciales señalan que al menos 50 personas resultaron lesionadas, con 35 casos de gravedad, aunque otras versiones elevan la cifra a 55 heridos, de los cuales 24 se encuentran en condición crítica.

Ante la magnitud del incendio, la Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden de movilización a nivel nacional, al considerar que la emergencia superaba la capacidad de respuesta local. Las labores de contención se complicaron debido a que uno de los edificios afectados colapsó durante el siniestro.

El primer ministro Kim Min-seok instruyó a las autoridades a desplegar todos los recursos disponibles para atender la emergencia, rescatar a las personas atrapadas y sofocar el fuego. En paralelo, se ordenó implementar operativos de evacuación y control del tráfico en la zona para evitar mayores riesgos.

Por su parte, el presidente Lee Jae Myung también pidió activar todos los mecanismos necesarios para hacer frente a la situación y proteger a la población.

La planta afectada pertenece a la empresa Anjun Industrial, dedicada a la producción de autopartes y proveedora de compañías como Hyundai Motor y Kia. Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las labores de rescate. Por ahora, se desconoce qué originó el incendio, aunque ya se abrió una investigación para determinar las causas.