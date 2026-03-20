Investigan sobrevuelo de drones en base militar en Washington donde viven Marco Rubio y jefe del Pentágono

El secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, conocen el supuesto sobrevuelo de drones en sus domicilios (Redes sociales)

Alerta en EU — Las Fuerzas Armadas estadounidense investigan el sobrevuelo de drones no identificados en Fort McNair, la base militar en Washington en la que viven el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, un incidente que llevó a pensar en la posibilidad de su traslado.

Autoridades investigan si el suceso está ligado de alguna manera a las posibles amenazas que planean sobre el país y, en especial, su capital, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que han obligado a incrementar el nivel de alerta en materia de seguridad, informó este viernes The Washington Post.

La investigación llevada a cabo por el periódico estadounidense describió que se detectaron varios drones en una sola noche, lo que provocó que se aumentaran las medidas de seguridad y que se celebrara una reunión de urgencia en la Casa Blanca para analizar cómo responder, según explicaron varios funcionarios consultados por el rotativo.

La Casa Blanca llegó a plantearse la posibilidad de trasladar a Rubio y Hegseth, que residen en esta base en Washington, aunque finalmente descartó esa opción.

“Estamos al tanto de los avistamientos de drones reportados cerca de Fort McNair y sus alrededores. Estamos colaborando con las fuerzas del orden y otras agencias para monitorear e investigar dichos avistamientos”, declaró un portavoz de la base militar en un comunicado remitido a la cadena Fox.

El pasado martes el Departamento de Estado ordenó a todas las misiones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo que realizaran “de inmediato” evaluaciones de seguridad por el aumento del riesgo que implica la guerra contra Irán.

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