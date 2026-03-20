Irán reporta 178 detenidos por espionaje a favor de EU e Israel desde el inicio de la guerra

Banderas de Irán y Estados Unidos Autoridades iraníes ándete tenido un total de 178 espías estadounidenses en lo que va de la guerra

En medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos e Israel, Irán intensificó sus operativos internos y reportó la detención de 178 personas acusadas de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria señaló que los detenidos habrían enviado información sobre posiciones militares y ubicaciones estratégicas, incluyendo imágenes de puestos de control y de instalaciones consideradas clave, con el objetivo de facilitar posibles ataques.

De acuerdo con el comunicado difundido por medios oficiales, entre los arrestados hay también ciudadanos extranjeros, aunque no se dieron a conocer sus nacionalidades. Algunas de estas personas, según la versión oficial, portaban armas, equipos de comunicación y dinero en divisas.

Refuerzo de operativos contra espías en Irán

Estas acciones forman parte de una serie de operativos que han ido en aumento conforme avanza el conflicto. En días recientes, autoridades iraníes también han decomisado equipos de internet satelital Starlink, al considerar que permiten conexiones fuera del control estatal y facilitan el envío de información al exterior.

A esto se suma el anuncio hecho por la policía iraní, que informó sobre la detención de otras 500 personas señaladas por compartir datos con Estados Unidos e Israel, aunque sin precisar en qué lugares ni en qué fechas ocurrieron esos arrestos.

Desde el arranque de la guerra, las autoridades han reforzado la vigilancia interna y han incrementado las detenciones de personas consideradas colaboracionistas o vinculadas con países enemigos, en un contexto de mayor control sobre la información y las comunicaciones dentro del país.