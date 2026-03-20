Israel intensifica ataques en Irán y reporta muerte de un alto mando del CGRI

Bandera de Irán en medio de escombros El Ejército israelí confirmó nuevos bombardeos en territorio iraní, esta vez en la zona de Nur, cerca de Teherán.

El Ejército de Israel anunció el inicio de nuevos ataques contra objetivos del gobierno iraní en la zona de Nur, ubicada al este de Teherán, en un nuevo episodio de la ofensiva que mantiene desde hace más de 20 días con apoyo de Estados Unidos.

Hasta ahora, las fuerzas israelíes no han dado detalles sobre los blancos específicos de estos bombardeos, que se suman a una serie de operaciones dirigidas contra infraestructura y mandos del aparato militar iraní.

Confirman la muerte del portavoz iraní

Horas antes, Israel confirmó la muerte de Ali Mohamad Nani, general de brigada y portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. De acuerdo con el comunicado militar, el funcionario tenía un papel clave en tareas de comunicación y propaganda del organismo, función que desempeñó especialmente en los últimos años.

Mientras tanto, Irán lanzó al menos cinco nuevas andanadas de misiles contra territorio israelí desde la medianoche. Los proyectiles provocaron daños en algunas zonas habitacionales, aunque no se reportaron personas heridas ni fallecidas en estos ataques recientes.

En el balance general del conflicto, los ataques iraníes han dejado hasta ahora 15 personas muertas en Israel y otras cuatro en Cisjordania.

Irán ya no actualiza el número de victimas

Por su parte, el gobierno iraní dejó de actualizar de manera oficial el número de víctimas en su territorio desde el pasado 5 de marzo, cuando informó de mil 230 fallecidos. Sin embargo, la organización HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra real podría superar los 3 mil 100 muertos.

La confrontación entre ambos países continúa escalando, con ataques y contraataques que mantienen la tensión en la región sin una fecha clara para su final.