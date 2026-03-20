Presidente de Irán pide a sus gobernadores garantizar servicios básicos en las regiones más afectadas por la guerra

Presidente de Irán, Masud Pezeshkián, Llamó a autoridades locales a asegurar alimentos, servicios y apoyo en las zonas más afectadas por el conflicto.

En medio de los bombardeos y la presión interna por la guerra, el presidente de Irán, Masud Pezeshkián, pidió a los gobernadores de todo el país enfocarse en cubrir las necesidades básicas de la población y reforzar la atención en las regiones más golpeadas por el conflicto.

A través de un mensaje dirigido a autoridades locales, el mandatario señaló que la prioridad es mantener la operación en el terreno y evitar afectaciones mayores en la vida cotidiana. Insistió en que no debe haber escasez de servicios o insumos esenciales, al tiempo que llamó a garantizar apoyo directo a las zonas bajo mayor presión.

Pezeshkián aseguró que su gobierno recibe reportes constantes desde las provincias y reiteró que las instituciones deben mantenerse cercanas a la población durante esta etapa. El objetivo, dijo, es sostener la calma social pese a las condiciones del conflicto.

Sistema de salud efectos de los ataques

El presidente de la Organización del Sistema Médico de Irán, Mohamad Raeiszadeh, informó que al menos 18 trabajadores sanitarios han muerto desde el inicio de la ofensiva, además de que unos 20 hospitales y centros médicos han sufrido daños.

El gobierno iraní dejó de publicar cifras actualizadas sobre víctimas y afectaciones materiales desde el pasado 5 de marzo, cuando reportó mil 230 fallecidos. Sin embargo, la organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que el número de muertos podría superar los 3 mil 100.

El conflicto, que ya se extiende por más de tres semanas, ha estado marcado por ataques constantes contra territorio iraní, especialmente en Teherán. En respuesta, Irán ha lanzado ofensivas contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos y a infraestructura energética en la región, además de implementar medidas como el bloqueo del estrecho de Ormuz.