“No quiero hacer un alto el fuego en Irán”: Trump al Papa

Donald Trump dijo al Pontífice que no tienen ninguna intención de frenar la guerra contra la República Islámica (es.zenit.org)

Crisis en Oriente Medio — “Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser cuestionado sobre la petición del Papa León XIV, quien le pidiera una tregua y diálogo en Oriente Medio.

El huésped de la Casa Blanca presumió el éxito de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que según dijo, ha destruido a la Armada y la Fuerza Aérea de la República Islámica y ha matado a todos sus líderes, sin presentar evidencias de ello.

Interrogado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, Trump dijo que se trata de una “maniobra militar sencilla y relativamente segura”. Sin embargo, refirió que se necesita desplegar un número importante de buques, pero la OTAN “hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo”.

El mandatario estadounidense aseguró que, en realidad, Estados Unidos no necesita el estrecho de Ormuz, dado que, según él, no lo utiliza, sino que los interesados en abrir la vía, bloqueada por Irán en represalia por la guerra, son los países europeos, Japón y Corea del Sur, entre otros.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán detonó el pasado 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

DEBILITADO

Por otra parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon “varias bombas de 5,000 libras”.

“El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional”, detalló el militar.

CAPACIDAD

Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones “de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques”.

“Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada”, añadió.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el transita el 20 % de las exportaciones de crudo globales.

Desde el inicio de la guerra hace cuatro semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EU e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

La Crónica de Hoy 2026