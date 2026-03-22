Irán amenaza con destruir la industria petrolera del golfo si EU bombardea sus centrales eléctricas

Qatar Ras Laffan (Qatar), el mayor complejo de distribución de gas licuado del mundo, sufrió graves daños tras un ataque con misiles iraní (HANNIBAL HANSCHKE/EFE)

Irán no está dispuesto a rendirse y este domingo lanzó una contra ultimátum a Estados Unidos, quien dio de plazo 48 horas para la reapertura del estrecho de Ormuz: si el presidente Donald Trump cumple la amenaza de bombardear sus centrales eléctricas, sus misiles destruirán “de forma irreversible” las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras de los países del golfo Pérsico.

Desaparecido de la escena pública el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, el nuevo rostro del sector más duro del régimen es el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

“Inmediatamente después de que las infraestructuras de nuestro país sean atacadas, las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible”, amenazó Qalibaf en la red social X, donde señaló que este escenario provocaría que el precio del petróleo se dispare durante un largo periodo.

Por su parte, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, advirtió a Trump de que Teherán atacaría plantas energéticas, de desalinización e infraestructuras de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica en la región, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El barril de Texas cotiza este domingo en 95.22 dólares mientras el Brent, de referencia en Europa, para entrega en mayo llegó a 112.91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.