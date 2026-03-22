Israel ordena destruir el sur de Líbano “como si fuera Gaza”; Aoun denuncia “preludio de invasión terrestre”

Guerra en Medio Oriente Momento del bombardeo del puente Qamiya sobre el río Litani, de la autopusta Tiro-Beirut, que deja aislado el sur de Líbano (STRINGER/EFE)

La invasión terrestre israelí del sur de Líbano podría ser cuestión de horas.El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este domingo que ha ordenado a las tropas la destrucción de las aldeas fronterizas libanesas “en línea con el modelo que aplicamos en Gaza”, así como completar “de inmediato” la destrucción de todos los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país, en una operación que comenzó la semana pasada y que tiene el objetivo oficial de impedir el refuerzo de la milicia libanesa proiraní Hezbolá en la zona fronteriza.

“Peligrosa escalada”

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, denunció este domingo el bombardeo israelí de la principal autopista del sur de Líbano y de un puente clave sobre el río Litani, que ha dejado incomunicada la ciudad de Tiro, la más importante de la región, y supone “el preludio de una invasión terrestre”.

“Estos ataques representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía de Líbano, y se consideran un preludio de una invasión terrestre”, afirmó el presidente libanés tras el ataque.

La destrucción de puentes, incluyendo el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, “amenaza la integridad territorial del país y pone en riesgo la vida de los civiles en la región”, añadió.

La acción, según Israel, busca dificultar los movimientos del grupo chií Hezbolá y se produjo poco después de que Tel Aviv anunciara su intención de bombardear viviendas próximas a comunidades israelíes en el sur de Líbano y los puentes sobre el río Litani, el más largo del país, con 140 kilómetros, clave para la agricultura, el abastecimiento de agua y la generación de energía hidroeléctrica.

Comienza la operación contra Hezbolá

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, confirmó los peores temores del presidente libanés, tras confirmar que la operación contra Hezbolá “apenas ha comenzado” y que Israel se prepara para una operación “prolongada” en el país vecino.

“La operación contra la organización terrorista Hezbolá apenas ha comenzado; al concluir la operación en Irán, Hezbolá quedará solo y aislado. Se trata de una operación prolongada, y estamos preparados para ello”, dijo Zamir tras aprobar los planes para actuar en el país vecino.

El jefe del Ejército afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Israel ha atacado más de 2000 objetivos y decenas de depósitos de armas, y ha matado a cientos de miembros de Hezbolá.

“Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos, de acuerdo con un plan organizado”, explicó.

“Estamos preparados para una operación prolongada y continuaremos operando según sea necesario, tanto ofensiva como defensivamente, para garantizar la seguridad a largo plazo de los residentes del norte de Israel”, insistió.

Israel ha desplazado de forma forzosa a un millón de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur de Líbano. Paralelamente, está atacando por aire diversas partes del país, incluida su capital, Beirut.