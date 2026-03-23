Al menos ocho muertos y 83 heridos en accidente de avión en Colombia

Accidente de avión en Colombia, se reportan ocho muertos (@eledenmx20/x)

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que cayó a tierra tras despegar con 125 personas a bordo desde la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, dejó este lunes al menos ocho militares muertos y 83 heridos, mientras se desconoce la suerte de los otros 34 pasajeros.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, indicó en su cuenta de X que hay “83 militares jóvenes vivos hasta ahora”, confirmando así las cifras dadas por el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

“Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas”, señaló Molina, después de que el comandante de la FAC, general Carlos Silva, informara, basado también en datos preliminares, de “48 heridos que han sido rescatados”.

Molina destacó en conferencia de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas, como dijo el comandante de la FAC, entre las que se encontraban “112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías”.

En medio de la confusión por las dificultades de acceso al lugar del siniestro, y a falta de cifras definitivas, el país recibió con alivio el alto número de supervivientes de esta tragedia, que pudo haber sido peor debido a que el avión se incendió tras caer en una zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

“Se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente” manifestó en un comunicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según el ministro, “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local, cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen, señaló el comandante de la FAC.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana. (Con información de EFE)