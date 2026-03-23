Irán usa imagen de Pedro Sánchez en sus misiles y desata cruce de críticas con Israel

Sticker en misiles de Irán El mensaje con el rostro de Pedro Sánchez dice: “Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, primer ministro”

En medio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, agencias vinculadas al régimen iraní difundieron imágenes de un misil con una pegatina que muestra la fotografía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañada de un mensaje de agradecimiento por sus críticas a la ofensiva militar.

Las imágenes fueron publicadas por las agencias Tasnim y Mehr, que compartieron en redes sociales una fotografía y un video donde se observa cómo colocan el adhesivo en lo que aseguran es un misil destinado a ser lanzado contra Israel.

El mensaje, escrito en inglés, retoma declaraciones previas del mandatario español: “Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, Primer Ministro”. Hasta ahora, no hay confirmación independiente de que el proyectil haya sido utilizado en un ataque real.

Además, las mismas agencias difundieron otra imagen con un mensaje dirigido a manifestantes en Londres, agradeciendo su solidaridad en protestas contra lo que calificaron como “crímenes de guerra” en Irán.

El episodio ocurre en un contexto donde la información, los videos y las narrativas se han convertido en parte del conflicto, con contenidos que no siempre pueden verificarse y que circulan rápidamente en redes sociales.

Israel responde y cuestiona uso de mensajes en misiles

Tras la difusión del material, el Ministerio de Exteriores de Israel criticó directamente la acción y señaló al presidente español por la utilización de sus palabras en este contexto.

“Pedro Sánchez: el régimen de los mulás de Irán te agradece poniendo tus palabras en los misiles que dispara contra civiles en Israel y el mundo árabe. ¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles?”, publicó la cancillería israelí.

El señalamiento se dio luego de que el video mostrara a un presunto integrante de la Guardia Revolucionaria colocando la pegatina sobre el proyectil, con el mensaje tanto en inglés como en farsi.

Misiles de mayor alcance

Este episodio se suma a una escalada más amplia en el conflicto. En días recientes, Irán lanzó al menos dos misiles balísticos contra una base militar conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, en el océano Índico, ubicada a unos 4 mil kilómetros de su territorio.

Ninguno de los proyectiles impactó: uno falló en el trayecto y el otro fue interceptado por un buque estadounidense. Sin embargo, el hecho encendió alertas, ya que sugiere que el alcance del arsenal iraní podría ser mayor al estimado previamente, que rondaba entre los 2 mil y 2 mil 500 kilómetros.