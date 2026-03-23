Suspende Trump ataques a Irán por 5 días: hay negociaciones fructíferas, señala

Los ataque contra Irán, particularmente los que se anunciados contra instalaciones de generación de energía, han sido suspendidos por Donald Trump, según él mismo anunció en redes sociales.

En una comunicación inesperada, pues se suponía una escalada en la guerra contra Irán, el presidente estadunidense ha revelado que existen conversaciones secretas hasta hoy que han rendido frutos.

Donald Trump indicó que fueron “conversaciones profundas, detalladas y constructivas”. H

A raíz de ello “he instruido posponer los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética por cinco días, algo que queda sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”.