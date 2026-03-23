Tragedia aérea en Colombia: avión militar se estrella en Putumayo, reportan 77 muertos de los más de 100 abordo

Avión militar Colombia Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó tras despegar en Putumayo con decenas de militares a bordo. Al menos 20 soldados han sido rescatados, mientras autoridades mantienen la búsqueda y aún no confirman el número de víctimas

Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se desplomó este lunes minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, cuando transportaba a decenas de soldados. Las labores de rescate continúan en la zona, mientras persiste la incertidumbre sobre el número total de víctimas.

El accidente fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien informó que la aeronave —un Hércules C-130— trasladaba tropas cuando ocurrió el siniestro. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules sufrió un trágico accidente mientras despegaba”, señaló.

Aunque en un inicio no se precisó el número de ocupantes, distintos reportes indican que el avión llevaba entre 80 y más de 100 personas, en su mayoría militares. Equipos de emergencia y unidades del Ejército se movilizaron de inmediato al lugar, cercano a la frontera con Ecuador, para iniciar las labores de rescate.

Operativo de emergencia y rescates en la zona

La Defensa Civil informó que voluntarios trabajan en coordinación con otras corporaciones para atender la emergencia. En videos difundidos en redes sociales se observa una densa columna de humo y restos de la aeronave en llamas, mientras habitantes y militares se acercan para apoyar.

El Gobierno activó protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente. “Pedimos evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, indicó el ministro.

Reportes apuntan a posible más de 100 víctimas

Minutos después del primer comunicado oficial, agencias reportaron que el avión transportaba a 125 personas, de las cuales 48 habrían sobrevivido.

De confirmarse esta cifra, al menos 77 personas habrían perdido la vida, aunque hasta el cierre de esta información las autoridades colombianas no habían validado oficialmente ese balance.

En redes sociales también comenzaron a circular imágenes del lugar del impacto, donde se aprecia humo negro elevándose sobre una zona arbolada, mientras personas corren en los alrededores tras el accidente.

Posibles causas del siniestro

Hasta ahora no se ha determinado qué provocó la caída del avión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó lo ocurrido y expresó su esperanza de que no haya víctimas mortales, aunque los reportes preliminares apuntan a un escenario grave.

El modelo siniestrado, el Hércules C-130, es una de las aeronaves más utilizadas por fuerzas armadas en el mundo para transporte de tropas y equipo, con capacidad para cerca de 100 soldados con armamento.

Las investigaciones siguen en curso mientras continúan las labores en la zona del accidente.