Trump anuncia tregua de cinco días contra Irán; asegura que hay “conversaciones productivas”

Teherán, Irán (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

Tras una guerra de 24 días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer durante cinco días los ataques a centrales e infraestructura eléctrica asegurando que ya está negociando un acuerdo con Irán.

Tras el anuncio del republicano, el Wall Street abrió en verde, las bolsas europeas subieron y el precio del petróleo cayó. No obstante, Teherán negó que esas conversaciones se estén llevando a cabo, mientras sigue atacando y recibiendo bombardeos israelíes.

En su red Truth Social, Trump precisó que ha mantenido con Irán “en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Medio Oriente.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, precisó el mandatario estadounidense.

Tiempo después, desde el aeropuerto de Palm Beach, Florida, dio más detalles.

Según él, las conversaciones han sido “perfectas” hasta ahora y que “si siguen adelante, ”se acabará este problema, este conflicto”.

“Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes”, destacó.

Asimismo, comentó que EU está negociando con un político “respetado” del país, cuya identidad no quiso revelar, pero asegura que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Alí Jamenei.

“Estamos en contacto con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder”, puntualizó.

A palabras de Trump, Israel estará “muy contento” con el acuerdo. “Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede”.

Igualmente, aseguró que si las negociaciones tienen éxito, el estrecho de Ormuz reabrirá “pronto” y será “controlado conjuntamente” entre EU y el próximo ayatolá.

Trump dijo que quiere a una Delcy Rodríguez en Irán, aludiendo a las relación entre su país y el latinoamericano tras el derrocamiento de Maduro y la subida a la presidencia de la chavista.

“Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán”, enfatizó.

Irán niega conversaciones

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní admitió que ha habido contactos a través de intermediarios, pero aseguró que hasta el momento no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, destacó.

Distintos medios especularon que el político “respetado” al que se refirió Trump es Mohamad Baquer Qalibaf, el presidente del Parlamento iraní, pero él mismo ha desmentido los rumores.

“No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel” precisó Qalibaf.

Asimismo, el Financial Times señaló que Pakistán se está perfilando como “el principal mediador”, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. En ese sentido, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, conversaron este lunes sobre la “urgente necesidad” de reducir la tensión regional. Según este medio, Sharif y Trump tuvieron conversaciones este domingo.

Por su parte, el medio estadounidense Axios comentó sobre una posible reunión esta semana en Islamabad, donde Qalibaf y otros dirigentes se entrevistarían con el equipo negociador de Medio Oriente, integrado por Steve Witkoff, Jared Kushner y JD Vance.

Petróleo cae 10% tras declaraciones de Trump

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó un 10%, hasta 88.13 dólares el barril, después de las declaraciones del republicano.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros para mayo restaban 10 dólares con respecto a la jornada anterior.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la semana pasada que ya empezó a sacar al mercado “los volúmenes iniciales” de las estratégicas de crudo, que fueron revistas ligeramente al alza de los 400 iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).

Por su parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética.

En cuanto al brent para entrega en mayo, cayó un 10.92% en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, cerró en el ICE londinense en 99.94 dólares, 12.25 menos que al término de la sesión del viernes.

La consultora Oxford Economics advirtió que la guerra “trastocará los mercados energéticos durante el resto del año”, en un contexto de elevada incertidumbre.

La firma prevé que el estrecho de Ormuz permanezca intransitable al menos hasta mayo, con disrupciones del comercio en el segundo y tercer trimestre, y enfatiza que el aplazamiento de ataques de EU “no cambia materialmente” este escenario. (Con información de EFE)