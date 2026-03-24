Argentinos exigen justicia 50 años después de la dictadura que trata de blanquear Milei

50 aniversario Miles de argentinos sostienen este martes en Buenos Aires un cartel durante la manifestación por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar y reclamar por las víctimas de la última dictadura cívico-militar, iniciada hace 50 años (Matías Campaya/EFE)

Bajo la exigencia ‘¡Que nos digan dónde están!’, cientos de miles de personas se movilizaron este martes en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir justicia por los desaparecidos que dejó la última dictadura cívico-militar, iniciada hace exactamente 50 años.

“¡Son 30,000 desaparecidos! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!”, exclamaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo durante el acto principal en la capital argentina por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que incluyó fuertes críticas al Gobierno del presidente Javier Milei, quien intenta desde el inicio de su mandato cambiar el discurso oficial sobre aquel período.

El grito ‘Milei, basura, vos sos la dictadura’ surgió en distintos momentos en boca de los manifestantes que recorrieron de manera pacífica las calles de Buenos Aires con pancartas y camisetas con mensajes referidos a la fecha.

Esta nueva marcha del 24 de marzo volvió a desbordar el ejercicio de la memoria para funcionar como un punto de confluencia de diferentes reclamos de la oposición política y social al Gobierno ultraderechista: “La Libertad Avanza (el partido de Milei) profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano”, afirmó el documento oficial leído desde el escenario.

Distintas figuras de primer nivel fueron parte del multitudinario martes: Sergio Massa, excandidato presidencial del peronismo derrotado por Milei en 2023; Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y referente opositor; Lali Espósito, estrella del pop argentino; y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980.

Video minimiza crímenes

El Gobierno había difundido a primera hora del martes un video institucional en el que minimizó los crímenes cometidos por los militares y planteó la necesidad de “revisar” lo sucedido en aquel período en busca de una “memoria completa”, en alusión a hechos de violencia perpetrados por los grupos guerrilleros de la época.

“Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio”, afirmaron las Madres y Abuelas durante el acto en la Plaza de Mayo.