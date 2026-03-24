Chile no apoyará la candidatura de Bachelet a dirigir la ONU, impulsada por Boric y Sheinbaum

Chile El presidente ultraderechista chileno, José Antonio Kast, junto a la expresidenta socialista, Michelle Bachelet

La ideología se impone al patriotismo en el intento de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de convertirse en la primera mujer de la historia en ser elegida secretaria general de la ONU.

Este martes, el gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció que retira su apoyo a la candidatura de la socialista, impulsada por el anterior gobierno del socialista Gabriel Boric, y por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Si decide seguir nos abstendremos”

En un comunicado oficial difundido a los medios, el ministerio chileno de Exteriores intentó explicarlo de manera que no pareciera un veto a la propia candidatura chilena: “Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

“Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”, agregó.

“Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”, agregó.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet partía entre las favoritas, ya que se entiende que todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general de la ONU a un candidato o candidata de Latinoamérica, y que por primera vez en la historia podría ser mujer.

Durante la campaña electoral, el ultraderechista José Antonio Kast ya dejó entrever que no apostaba por ella por las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente de EU, Donald Trump.

El anuncio coincidió este martes con las críticas al Gobierno chileno por la alza histórica a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado una oleada de malestar y protesta en todo el país.

Torturada durante la dictadura

Michelle Bachelet fue detenida y torturada durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En 1975, ella y su madre, Ángela Jeria, fueron llevadas al centro de detención y tortura Villa Grimaldi, donde sufrieron maltrato físico y psicológico. Su padre, el general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet murió en 1974 tras ser encarcelado y torturado por oponerse al golpe militar.

Medio siglo después, la expresidenta recibe una nueva humillación tras el veto del primer presidente elegido en las urnas que defiende la dictadura de Pinochet.