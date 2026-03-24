Sube a 66 militares muertos por el accidente de avión en Colombia: ¿qué se sabe realmente del accidente en Putumayo?

Avionazo en Colombia Un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se desplomó tras despegar de Puerto Leguízamo, dejando 66 fallecidos, 57 heridos y cuatro militares desaparecidos.

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) deja hasta el momento un saldo de 66 militares fallecidos, 57 heridos y cuatro desaparecidos, luego de que la aeronave forzara su aterrizaje en Puerto Leguízamo, un municipio amazónico del Putumayo.

La caída ocurrió poco después del despegue y provocó un incendio que complicó el rescate en una zona selvática de difícil acceso.

Despegue normal que terminó en tragedia ¿Cuantos iban a bordo del avión militar?

La aeronave FAC 1016, que transportaba a 128 personas (11 tripulantes de la FAC, 115 integrantes del Ejército y dos policías) cayó a las 9:50 horas cuando volaba hacia Puerto Asís. Las primeras versiones hablaban de 125 ocupantes, lo que generó confusión hasta que el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, aclaró la cifra final.

El impacto dejó 58 militares del Ejército, seis tripulantes y dos policías sin vida, mientras que cuatro cuerpos siguen sin ser localizados. Entre los fallecidos está parte de la tripulación de la FAC, incluidos el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández y la mayor Natalia Rojas Velandia.

Heridos trasladados por aire ante la emergencia

Las condiciones remotas del municipio complicaron la primera atención. Muchos de los heridos fueron llevados en motocicletas por vecinos que corrieron al lugar al ver la caída. Los servicios médicos locales se saturaron rápidamente.

La FAC envió desde Bogotá un avión ambulancia, otro Hércules acondicionado con 50 camillas y una aeronave Casa 295 con capacidad para 24 pacientes. Ocho heridos fueron trasladados a Florencia, mientras que otros 49 llegaron a Bogotá. De ellos, 19 permanecen en el Hospital Militar y 30 en el Batallón de Sanidad.

Primeras dudas ¿Por qué exploto un avión militar que solo trasportaba al personal?

El accidente ocurrió en un territorio donde operan disidencias de las FARC, como los Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez; sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que no existen indicios de un ataque armado, explicó que parte de la munición que transportaban los militares detonó tras el impacto, lo que intensificó el fuego en el lugar.

En el sitio, autoridades, socorristas y habitantes trabajaron juntos para localizar sobrevivientes entre restos de la aeronave, que contaba con 43 años de servicio: primero en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hasta su transferencia a Colombia en 2020.

Cifras confusas: llamado a esperar datos oficiales

Durante las primeras horas se divulgaron cifras distintas sobre muertos, desaparecidos y sobrevivientes. Las autoridades pidieron a la población guiarse únicamente por los reportes oficiales hasta consolidar la información.

“La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, afirmó el ministro Sánchez Suárez.

La FAC continúa con la búsqueda de los cuatro militares aún desaparecidos y con el proceso de identificación de los cuerpos recuperados, al mismo tiempo que se espera el informe oficial que determine las causas del accidente, mientras las familias de las víctimas reciben acompañamiento institucional en medio de uno de los peores desastres aéreos recientes en la historia militar de Colombia.