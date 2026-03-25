Israel multiplica ataques y presume que ha arrojado 15 mil proyectiles sobre Irán

Misiles (imagen de archivo)

El conflicto en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, revelara que las Fuerzas Armadas han lanzado más de 15 mil municiones, entre bombas y proyectiles, contra territorio iraní desde que comenzó la ofensiva.

Según dijo, se trata de una cifra cuatro veces mayor a la que se utilizó durante la guerra de doce días registrada en junio de 2025.

Nuevos objetivos militares en Irán y Líbano

Katz explicó que la decisión de intensificar los ataques se tomó tras una reunión de evaluación junto al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y otros altos mandos de Defensa, en la que también se autorizó ampliar la lista de objetivos tanto en Irán como en Líbano, donde Israel mantiene frentes activos.

Mientras tanto, organizaciones de monitoreo internacional insisten en que el nivel de bombardeos no tiene precedentes. El pasado 6 de marzo, la ONG Airwars, dedicada a documentar daños a civiles en conflictos aéreos, advirtió que Estados Unidos e Israel realizaron más ataques diarios en Irán que en cualquier otra campaña reciente.

El grupo, con sede en Reino Unido, registró que ambos países reconocieron haber golpeado unos 4 mil blancos en los primeros cuatro días, una cifra que supera los ataques iniciales contra el Estado Islámico y prácticamente duplica el ritmo que Israel sostuvo en el arranque de su ofensiva sobre Gaza.

Bombardeos en Isfahán

La tensión no ha dado tregua, en días anteriores, fuerzas israelíes bombardearon nuevamente la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde (según un comunicado militar) se atacó un centro de investigación submarina encargado del diseño y desarrollo de submarinos y sistemas de apoyo para la Armada iraní.

La escalada continúa sin señales de freno, mientras los ataques cruzados y las nuevas autorizaciones militares mantienen la región en uno de los momentos más críticos de los últimos años.