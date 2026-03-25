“No llames acuerdo a tu derrota”: Irán niega diálogo con EU asegurando que jamás tendrán un arreglo

Bandera de Irán El Ejército iraní negó cualquier negociación con Washington y endureció su postura mientras anuncia más ofensivas contra Israel.

El mando militar de Irán volvió a dejar claro que no hay conversaciones con Estados Unidos ni intención de abrirlas. La respuesta salió primero del teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, quien desestimó las versiones de Washington sobre un posible acercamiento.

“No llames acuerdo a tu derrota”, lanzó en un comunicado replicado por la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria.

Precio del petróleo

En el mismo mensaje se advirtió que el precio del petróleo no regresará a niveles previos hasta que las fuerzas iraníes “garanticen la estabilidad de la región”.

Con el barril de Brent rondando los 100 dólares por la mañana, la postura iraní apuntaba a un tono más desafiante. Zolfaghari insistió en que la Casa Blanca “negocia consigo misma” y que Estados Unidos intenta disfrazar una “derrota estratégica”.

Irán rechaza negociar con EU

Horas después, en otro pronunciamiento difundido por la agencia Fars, el portavoz volvió a cuestionar a Washington. “¿Ha llegado el nivel de sus conflictos al punto de negociar solos? No llames acuerdo a tu fracaso”, escribió. Añadió que no habrá vuelta al orden anterior “hasta que se borre la idea de tomar medidas contra la nación iraní”.

La cancillería iraní también respondió. El vocero Esmaeil Baqaei recordó que Teherán ya tuvo malas experiencias en procesos diplomáticos con Estados Unidos, pues “mientras negociábamos, fuimos atacados dos veces en nueve meses”. Aunque negó negociaciones directas, admitió que países vecinos, como Turquía y Pakistán, se han ofrecido como intermediarios. “Ha habido mensajes y los hemos respondido”, comentó sin ahondar.

Incluso entre sectores reformistas se reconocen esos contactos indirectos. Hosamoddin Ashena, asesor del expresidente Hasan Rohani, señaló que Irán ya ha pasado por la “negociación con bombas” y la “negociación con terror”, y que ahora Estados Unidos enfrentará la “negociación con misiles” y la “negociación con un estrecho cerrado”.

Nueva fase de ataques contra Israel

Al margen de las declaraciones diplomáticas, la parte militar dio otro giro. La Guardia Revolucionaria anunció una nueva ola de ataques contra Israel y aseguró haber golpeado instalaciones estratégicas en el norte de ese país en apoyo a Hizbulá. Señalaron que ciudades como Tel Aviv, Bnei Brak y Kiryat Shmona, así como bases militares estadounidenses, están entre los objetivos.

Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron al menos tres andanadas de misiles lanzados desde Irán. Países del Golfo también informaron movimientos: Baréin y Arabia Saudita interceptaron drones, mientras que en Kuwait uno provocó un incendio en el aeropuerto internacional.

En Líbano, la jornada dejó nueve muertos y más de 40 heridos en nuevos bombardeos israelíes. Además, se ordenó la evacuación de siete zonas en el sur de Beirut, entre ellas Laylaki, Yobeiri y Haret Hreik.

Qué propone EU para frenar la guerra

Desde Washington, Donald Trump siguió mezclando presión con gestos de aparente apertura asegurando confiar en que llegará un acuerdo, mientras reportes de medios estadounidenses apuntan a que el Pentágono ordenó el despliegue de al menos 2 mil paracaidistas adicionales en Medio Oriente.

The New York Times informó que Estados Unidos hizo llegar a Teherán una propuesta de 15 puntos para frenar la guerra, canalizada a través de Pakistán, que incluye aspectos del programa nuclear iraní.

En la ONU, Irán aclaró que los buques “no hostiles” podrán cruzar el estrecho de Ormuz sin restricciones, siempre que no participen en acciones contra su territorio y cumplan los protocolos de seguridad.