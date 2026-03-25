¿Por qué se autorizó la solicitud de eutanasia de Noelia Castillo? Sería la primer muerte asistida por depresión

Noelia Castillo Noelia Castillo se convertirá en la primera mujer en recibir la eutanasia por depresión a sus 25 años de edad; ¿una enfermedad psicológica puede ser aceptable en los requisitos...?

Noelia Castillo es una joven de 25 años originaria de España que se convertirá el día de mañana, jueves 26 de marzo, en la primera mujer española en recibir la eutanasia tras dos años de espera por la autorización correspondiente.

La joven ingresó la solicitud desde 2024, después de haber quedado parapléjica dos años antes al lanzarse del quinto piso de un edificio. Este atentado contra su vida fue provocado por un complicado periodo emocional que la joven atravesaba tras haber sido víctima de una violación grupal.

En la última entrevista de su vida, que ofreció al medio ‘Y Ahora Sonsoles’, Noelia comentó que nadie de su familia está a favor de su decisión, sin embargo, ella desea irse “en paz y dejar de sufrir”.

¿Por qué Noelia Castillo decidió solicitar la eutanasia a sus 25 años de edad?

La eutanasia es un tema que ha sido centro de debate en los últimos años, especialmente si se trata de una persona tan joven como lo es Noelia Castillo, sin embargo, es importante explorar la historia de vida detrás de esta decisión tomada desde el año 2024 y autorizada para manaña jueves 26 de marzo.

Noelia sufrió una agresión sexual múltiple que le provocó una depresión profunda. El delicado estado emocional que los tres criminales ocasionaron en la joven, la orilló a lanzarse del quinto piso de un edificio en el año 2022; no obstante, Noelia sobrevivió al atentado contra su vida, pero quedó con paraplejia irreversible.

Este evento la llevó a solicitar la eutanasia en el año 2024, la cual fue aprobada y programada para el verano del 2025.

Sin embargo, el ejercicio de muerte asistida se paralizó después de que el padre alegara que su hija sufría una patalogía grave, no obstante, aún podía mejorar con el debido tratamiento, lo que ocasionó que un juez suspendiera el proceso un año más.

Especialistas declaran que la paraplejia de Noelia Castillo es “irreversible”

A pesar de que su padre solicitó que la condición crónica de Noelia podía tener mejoras con el paso del tiempo, los especialistas señalaron que sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que no mejorará con tratamiento.

“Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro”, reportó Noelia, compartiendo que la depresión emocional en la que se encuentra la imposibilita más allá que su propia paraplaejia en diversas áreas de su vida cotidiana.

“No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, y dormir se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y piernas”, explicó la joven de 25 años, expresando que su único deseo es fallecer en paz y detener el sufrimiento, tanto físico como emocional, que experimenta.

¿La depresión es aceptable para recibir la autorización de eutanasia?

La solicitus de autorización se elevó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual rechazó paralizar el procedimiento que el padre apeló representado por Abogados Cristianos, mientras que la madre de Noelia ha afirmado que “siempre estará a su lado”, respetando la voluntad de Noelia a pesar de no estar de acuerdo con la decisión.

Respecto a su padre, Noelia declaró que nunca recibe llamadas ni visitas suyas. “¿Para qué me quiere viva?", expresó ante los medios, reafirmando su posición ante la muerte asistida que recibirá este jueves 26 de marzo a las 17:00 horas de España.

Este caso resalta en la modernidad por la naturaleza de la petición, pues no es la paraplejia lo que ha llevado a Noelia a la decisión de solicitar la eutanasia, sino la profunda depresión que ha experimentado desde que el estado falló en protegerla, lo que pone a discusión la urgencia de mayores recursos para combatir la violencia de género y reforzar la salud mental a nivel global.