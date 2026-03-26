Irán recluta por medio de Telegram a británicos para espionaje dentro de Reino Unido

Espionaje por Redes sociales Mensajes difundidos en canales de Telegram ofrecen hasta 500 libras por tareas sencillas de espionaje en Reino Unido

Una serie de capturas compartidas por “The Times” encendió las alarmas en Reino Unido: mensajes en canales de Telegram, escritos en inglés y hebreo, invitan a usuarios a colaborar con los servicios de inteligencia de Irán a cambio de pagos que arrancan en 500 libras por encargos básicos.

El periódico afirma que no puede verificar plenamente la autenticidad de los anuncios, pero su contenido apunta a un intento de captar residentes británicos y, en algunos casos, incluso israelíes críticos con la guerra en curso.

Los mensajes, según publicó el diario, llegan a ser tan claros como para asegurar que la comunicación ocurre en un entorno “seguro” y ofrecen de inmediato una cuenta de contacto para comenzar la supuesta colaboración. La promesa: tareas simples, bien pagadas y sin preguntas.

Aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes haciéndolos gravar lugares a altas horas de la noche

Roger McMillan, especialista británico en inteligencia militar y creador de una plataforma en farsi sobre Irán, considera viable estos intentos de reclutamiento. Afirma conocer casos de adolescentes británicos que han sido contactados a altas horas de la noche para tomar fotos o grabar determinados lugares, sin entender el propósito final del material. Explica que suelen ser chicos vulnerables que aceptan los encargos por dinero rápido y que, si cumplen lo pedido, reciben misiones más complejas y mejor remuneradas.

Según McMillan, esta estrategia le permitiría a Irán operar sin comprometer a sus propios agentes en misiones extraterritoriales. A su juicio, usar colaboradores locales evita “quemar” recursos internos y facilita reemplazar a cualquiera que sea detectado por las autoridades británicas.