Irán recluta por medio de Telegram a británicos para espionaje dentro de Reino Unido

Una serie de capturas compartidas por “The Times” encendió las alarmas en Reino Unido: mensajes en canales de Telegram, escritos en inglés y hebreo, invitan a usuarios a colaborar con los servicios de inteligencia de Irán a cambio de pagos que arrancan en 500 libras por encargos básicos.
El periódico afirma que no puede verificar plenamente la autenticidad de los anuncios, pero su contenido apunta a un intento de captar residentes británicos y, en algunos casos, incluso israelíes críticos con la guerra en curso.
Los mensajes, según publicó el diario, llegan a ser tan claros como para asegurar que la comunicación ocurre en un entorno “seguro” y ofrecen de inmediato una cuenta de contacto para comenzar la supuesta colaboración. La promesa: tareas simples, bien pagadas y sin preguntas.
Aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes haciéndolos gravar lugares a altas horas de la noche
Roger McMillan, especialista británico en inteligencia militar y creador de una plataforma en farsi sobre Irán, considera viable estos intentos de reclutamiento. Afirma conocer casos de adolescentes británicos que han sido contactados a altas horas de la noche para tomar fotos o grabar determinados lugares, sin entender el propósito final del material. Explica que suelen ser chicos vulnerables que aceptan los encargos por dinero rápido y que, si cumplen lo pedido, reciben misiones más complejas y mejor remuneradas.
Según McMillan, esta estrategia le permitiría a Irán operar sin comprometer a sus propios agentes en misiones extraterritoriales. A su juicio, usar colaboradores locales evita “quemar” recursos internos y facilita reemplazar a cualquiera que sea detectado por las autoridades británicas.