Noelia Castillo: “Quiero morirme mona, guapa”; así fueron sus últimas horas antes de recibir la eutanasia

Noelia Castillo La joven de 25 años logró la eutanasia en España

La historia de Noelia Castillo terminó este jueves en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Tenía 25 años, era parapléjica y llevaba más de un año y medio esperando ejercer un derecho reconocido por la ley, recibir la prestación de ayuda para morir. Su fallecimiento, tras 601 días de espera, cerró uno de los procesos más prolongados y controvertidos en torno a la eutanasia en España.

El caso adquirió una dimensión pública inusual. La joven enfrentaba un deterioro físico irreversible y por si fuera poco, una batalla judicial impulsada por su propio padre, quien, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, intentó frenar el procedimiento en múltiples tribunales. Ninguno de esos intentos prosperó.

Así fue el proceso de Noelia rumbo a la eutanasia

La solicitud de eutanasia de Castillo fue aprobada en julio de 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo encargado de verificar que cada caso cumpla con los criterios legales. El dictamen determinó que padecía una condición clínica irreversible, con dolor constante, dependencia severa y un sufrimiento psíquico intenso.

Sin embargo, la autorización no se tradujo en una ejecución inmediata. Lo que debía resolverse en semanas se transformó en una espera de 601 días. Durante ese tiempo, el caso atravesó hasta cinco instancias judiciales. Todas rechazaron los recursos que buscaban impedir la eutanasia.

El retraso no fue un detalle menor. En términos prácticos, convirtió un derecho individual en un proceso condicionado por factores externos, disputas familiares, litigios estratégicos y presión mediática. La última resolución judicial, emitida apenas horas antes del procedimiento, volvió a respaldar la voluntad de la joven.

¿Por qué Noelia solicitó la Eutanasia?

Castillo sostuvo su decisión hasta el final. En entrevistas recientes a medios españoles, había descrito un sufrimiento que combinaba dolor físico persistente con una carga emocional acumulada por experiencias traumáticas. Su historia personal estaba marcada por episodios de violencia, incluida una agresión sexual múltiple en 2022 tras la cual intentó quitarse la vida. Esa caída le dejó como secuela una paraplejia irreversible.

Eutanasia en España Noelia en una de sus últimas foto y junto a su madre en silla de ruedas

Desde entonces, su estado no mejoró. La evaluación médica independiente concluyó que no existía posibilidad de recuperación y que su calidad de vida estaba gravemente comprometida.

En los días previos a su muerte, expresó su deseo de descansar y poner fin a un dolor que describía como insoportable. La consistencia de esa voluntad fue un elemento aceptado en todas las resoluciones que avalaron su derecho a la eutanasia.

¿Cómo fueron las últimas horas e Noelia antes de la eutanasia?

Aunque su caso estuvo rodeado de la opinión pública en todo el mundo, su despedida fue íntima. Pasó sus últimas horas acompañada por su madre y otros familiares cercanos. Había pedido, sin embargo, que el momento final fuera en soledad, en su habitación, el espacio que consideraba su refugio.

Quería controlar hasta el último detalle, elegir su ropa, prepararse, despedirse a su manera, buscando cerrar un proceso largo en sus propios términos.

“Quiero morirme mona, guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga, me maquillaré”, explicó al programa Y ahora Sonsoles.

La joven de 25 años quería dejar de sufrir. Este jueves, ese deseo se cumplió como ella lo planeó.