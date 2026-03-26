Polémica decisión del COI: categoría femenil sólo para mujeres biológicas; así las van a revisar en Los Ángeles 2028

Polémica decisión El COI redefinió las reglas de la categoría femenil de cara a los Juegos Olímpicos de 2028. (EFE)

El Comité Olímpico Internacional (COI) determinó que sólo las mujeres biológicas podrán competir en la categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con el organismo, la elegibilidad se definirá inicialmente a través de una prueba para detectar la presencia del gen SRY, asociado al desarrollo sexual masculino.

Este examen, que deberá arrojar un resultado negativo, puede realizarse mediante muestras de saliva o sangre y, según el COI, basta con aplicarlo una sola vez en la vida.

¿Qué es el gen SRY y por qué generará polémica de cara a Los Ángeles 2028?

El Comité explicó que el gen SRY permanece constante y es un indicador altamente fiable de desarrollo masculino. La norma, aprobada por su Comité Ejecutivo, fue elaborada con base en criterios científicos y el trabajo de especialistas en medicina.

No obstante, se contemplan excepciones en casos poco frecuentes, como atletas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras variaciones del desarrollo sexual que no impliquen ventajas derivadas de la testosterona.

En contraste, las atletas transgénero con cromosomas XY, es decir, hombres biológicos, y aquellas con diferencias del desarrollo sexual que sí respondan a los andrógenos deberán competir en la categoría masculina.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó que esta política busca garantizar la equidad y la seguridad en el deporte femenino, al considerar que en algunas disciplinas no es justo ni seguro que personas con desarrollo masculino compitan en dicha categoría.

La decisión surge en un contexto de creciente debate internacional sobre la participación en el deporte femenino, intensificado tras casos como los de las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting durante París 2024.

El COI subrayó que esta normativa se aplicará en todas las disciplinas de sus eventos, incluidos los Juegos Olímpicos, tanto en competencias individuales como por equipos. Sin embargo, aclaró que no tendrá efecto en programas deportivos de carácter recreativo o de base.

El organismo sostuvo que la medida parte del principio de que la existencia de una categoría femenina es esencial para garantizar condiciones de igualdad en el acceso al deporte de alto rendimiento._Con información de EFE.