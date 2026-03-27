“Ahora” puede ser el momento para cambiar el sistema político en Cuba, dice Marco Rubio

Barcos cisternas al amanecer frente a la refinería Ñico López este martes, en la bahía de La Habana (EFE)

Embargo a Cuba — Mientras avanza el bloqueo energético a Cuba ordenado por Estados Unidos, lo que ha agravado los apagones en la isla, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este viernes que “quizá ahora pueda ser el momento” para un cambio político en Cuba e insistió en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

“Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo”, señaló Marco Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7.

En la misma línea, el jefe de la diplomacia estadounidense, hijo de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y apagones de Cuba “a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento”.

“Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto”, recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

APAGONES

Por otra parte, Cuba sufrirá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 57 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La víspera se reportó hasta un 66 % de la isla de forma simultánea sin corriente, la segunda mayor tasa desde que en 2022 comenzó el registro. La situación es crítica desde hace unos meses, y se reportan diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas, mientras en algunas regiones han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.285 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.980 MW.

CRISIS

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.695 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.725 MW, informó la UNE.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EU.

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).



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