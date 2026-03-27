“Hombres fuera de prisiones de mujeres”: EU investiga traslado de mujeres trans a cárceles de California

Prisiones para mujeres Gobierno de Trump cuestiona traslados de mujeres trans a cárceles femeninas por presuntos riesgos y violaciones constitucionales

La administración del presidente Donald Trump abrió una investigación federal contra California por la forma en que el estado permite el traslado de mujeres trans a centros penitenciarios femeninos.

El anuncio fue dado por el Departamento de Justicia, que señaló que evaluará si esta práctica pone en riesgo a otras reclusas o vulnera la Constitución. En el mismo comunicado, el Gobierno adelantó que también revisará casos en Maine bajo criterios similares y refiriéndose a las mujeres trans como “hombres”.

Mantener a los hombres fuera de cárceles para mujeres

La fiscal general, Pam Bondi, defendió públicamente la decisión y afirmó que “mantener a los hombres fuera de las cárceles de mujeres no solo es de sentido común, sino una cuestión de seguridad y derechos constitucionales”. Según el documento oficial, en dos prisiones de California se han presentado denuncias por agresiones sexuales, violación, voyeurismo e intimidación vinculadas al alojamiento de personas trans en módulos femeninos.

La política californiana que está bajo revisión se remonta a 2020, cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley del Senado 132. Esa norma reconoce a las personas trans, no binarias e intersexuales el derecho a solicitar ser ubicadas en cárceles para hombres o mujeres, dependiendo de su identidad. La ley entró en vigor en 2021, aunque su implementación ha sido limitada.

Datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California muestran que, entre los 1,028 reclusos en prisiones masculinas que han pedido traslado a centros femeninos, 47 solicitudes fueron aprobadas y 132 rechazadas. Por otro lado, entre quienes están en cárceles femeninas y piden ir a módulos masculinos, se han aprobado siete solicitudes y se han negado doce.

La investigación se da mientras el Gobierno federal ha endurecido sus posturas respecto a las personas trans. Desde 2025, la administración Trump ha impulsado varias medidas restrictivas. El 20 de enero de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva que limita el reconocimiento oficial únicamente a dos sexos (masculino y femenino) en documentos federales, además de proponer restricciones en áreas como el servicio militar.

El presidente también ha criticado de forma reiterada a las mujeres trans en eventos públicos. En un mitin realizado en febrero de 2026, cuestionó su participación en deportes femeninos y su acceso a espacios exclusivos para mujeres, avivando un debate que ahora se traslada nuevamente al terreno legal y penitenciario.