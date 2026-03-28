Arévalo sigue los pasos de Bukele e inicia construcción de megacárcel en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, colocó la primera piedra de la medaprisión de máxima seguridad ‘El Triunfo’, en el municipio de Morales (EFE)

Penal de máxima seguridad — Con el objetivo de frenar el control que hay en las distintas prisiones de Guatemala por parte de líderes de pandillas y del narco, y contener delitos que se originan desde los penales como extorsiones y asesinatos, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León decidió tomar al toro por los cuernos y replicar el modelo de la megacárcel del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, al poner en marcha la construcción de una prisión de máxima seguridad a la que se conocerá como El Triunfo y que se levantará con dinero confiscado a capos del crimen organizado.

La mega prisión tendrá un costo de 130 millones de dólares y será construida por ingenieros del Ejército de Guatemala en un terreno incautado en 2012 a un narcotraficante local condenado en Estados Unidos.

Arévalo encabezó el 27 de marzo con la colocación de la primera piedra la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, proyecto que el propio Jefe de estado guatemalteco calificó como una victoria estratégica y moral del gobierno sobre las estructuras criminales.

“El inicio de esta construcción es un triunfo. Un triunfo de la justicia sobre el crimen, un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo del Estado de derecho sobre el crimen organizado, un triunfo del pueblo de Guatemala sobre sus verdugos”, señaló el presidente guatemalteco al anunciar que se combate al crimen organizado con las mejores herramientas y estrategias con las que cuenta para llevar justicia a los guatemaltecos.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, esta mega prisión contará con 12 módulos y albergará a más de 2,000 reclusos, señaló el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien resaltó que esta penal se levanta en el municipio de Morales del departamento de Izabal, en el noreste del país y se hace con dinero asegurado a los propios criminales.

El penal tendrá 12 módulos y albergará a más de 2,000 reclusos (EFE)

CONTROL

El terreno para construir “esta finca en algún momento fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas y por mucho tiempo fue foco de actividad criminal, de tráfico de drogas, de contrabando de jade y de oro. Hoy, este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger, para brindar seguridad”, subrayó Arévalo.

Para el presidente de Guatemala esta mega prisión es el “punto de partida” para recuperar el control de las cárceles, donde históricamente los propios criminales han establecido unas reglas de convivencia que les ha permitido seguir con sus actividades ilícitas desde los mismos penales.

“El Estado empieza a recuperar su autoridad porque hay lugares donde el Estado no puede llegar tarde. Uno de esos lugares es el sistema penitenciario, porque cuando el Estado se debilita por dentro, la violencia se fortalece afuera”, dijo en ese sentido el ministro Villeda.

VULNERABLES

Por u parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, apuntó que la nueva prisión de máxima seguridad es una respuesta a una “vulnerabilidad estratégica” de décadas.

“Es indispensable garantizar que una vez privados de libertad (los reos) pierdan toda calidad de mando, coordinación y financiamiento desde el interior de los centros de detención. Esta cárcel responde precisamente a esa necesidad”, declaró Henry Sáenz.

Guatemala y Colombia replican el modelo de la megacárcell que inició operaciones en El Salvador en 2023 (Archivo)

El sistema penitenciario de Guatemala está compuesto actualmente por 23 penales y enfrenta una crisis de hacinamiento crónica que supera el 300 % de su capacidad.

COLOMBIA

De acuerdo con datos del primer censo carcelario realizado por el Gobierno, el país contabiliza casi 24,000 reclusos en instalaciones diseñadas originalmente para unos 7,000 presos.

Guatemala no es el primero que imita el modelo de la mega cárcel de El Salvador, ya que en Medellín, Colombia, avanza la construcción de la primera megaprisión.

Este penal tendrá capacidad para más de 1,300 reclusos bajo fuertes medidas de control, afirmó Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, la segunda ciudad del país que llegó a ser una de las más violentas del mundo antes de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993.

EL SALVADOR

La réplica del modelo de prisión que se levantará en Guatemala asemeja a la existente en El Salvador, aunque autoridades guatemaltecas aseguran que son objetivos distintos.

La prisión de máxima seguridad en El Salvador que desató críticas al presidente Bukele al lanzar una cacería contra las pandillas que tenían en jaque a los ciudadanos y conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), se ubica en Tecoluca y se construyó a fines de 2022 en medio de una cacería a gran escala de las pandillas en el país.

La megacárcel de El Salvador que alberga a pandilleros que asolaron al país ha recibido elogios, pero también críticas (Archivo)

El gobierno salvadoreño puso en marcha ese mega penal en enero de 2023 y comenzó a albergar a los reclusos un mes después.

Reportes del gobierno de Nayib Bukele refieren que al 11 de junio de 2024, esta mega cárcel tenía una población de 14, 532 reos; con capacidad para 40,000, se trata de la penitenciaría más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo por su número.

La CECOT ha recibido elogios por la detención de pandilleros, así como críticas por presuntos abusos de derechos humanos.

La Crónica de Hoy 2026