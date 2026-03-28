Mareas humanas en EU y el mundo protestan en el No King contra autoritarismo de Trump

Manifestaciones contra políticas arboitrarias de Trump se movilizaron en ciudades de EU (Redes sociales)

Protestas antiTrump — Unidos en una sola voz e integrados en mareas humanas en ciudades de Estados Unidos y del mundo, miles de personas se manifestaron este sábado, en su tercera movilización denominada No King (Sin Reyes), para protestar contra el autoritarismo y abuso de autoridad del presidente Donald Trump.

Las 3,300 movilizaciones se registraron desde las primeras horas del día convocadas en los 50 estados del país en varias urbes estadounidenses y que se extendieron a otros países para reprobar las políticas implementadas por Trump, como sus acciones antiinmigrantes, la guerra injustificada contra Irán y el abuso absurdo de decretos, lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadunidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings” (Sin Reyes), que junto con la resistencia civil en Mineapolis se convirtieron en la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

La movilización, impulsada por una coalición de cerca de 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), busca abrir un espacio para canalizar el descontento ciudadano frente a las políticas arbitrarias de Donald Trump en su segundo mandato.

PROTESTAS

Con más de 3,300 manifestaciones convocadas en los 50 estados EU, los organizadores proyectan superar las cifras de las ediciones anteriores cuando en 2025 se reportaron 5 millones de asistentes y los 7 millones de las movilizaciones de octubre de ese mismo año.

El 59 por ciento de los estadounidenses reprueba la gestión de Donald Trump (EFE)

Los indignados ciudadanos centran sus demandas en dos ejes principales contra la política de Trump como son el uso de decretos ejecutivos y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También reprueban el conflicto bélico detonado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Desde la última vez que marchamos, esta administración nos ha arrastrado aún más profundamente hacia la guerra”, señaló Naveed Shah, representante de la asociación de veteranos Common Defense. “En casa, hemos sido testigos de cómo ciudadanos fueron asesinados en las calles por fuerzas militarizadas. Todo en nombre de un solo hombre que intenta gobernar como un rey”, agregó.

Asimismo, un sello especial de estas movilizaciones es que Minnesota se ha convertido en la “zona cero” de la jornada, y es que la indignación en esta zona subió de tono tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses abatidos en enero pasado por agentes federales durante las redadas antiinmigrantes.

VÍCTIMAS

Como acto de protesta y conmemoración, el músico Bruce Springsteen, y abierto crítico del huésped de la Casa Blanca, programó una presentación en St. Paul, capital del estado, para interpretar su balada “Streets of Minneapolis”, compuesta en memoria de las víctimas.

Las movilizaciones también han rebasado la frontera estadounidense y se registran en ciudades de Europa como en Roma, capital de Italia, en Oporto y Lisboa, en Portugal; en Amsterdam, Holanda; en Madrid, España; en Lodres, Reino Unido, entre otras. En América las movilizaciones también no se han hecho esperar, como en la Ciudad de México, donde estadounidenses residentes en el país y visitantes han participado en esta movilización.

A ocho meses para las elecciones legislativas de mitad de mandato, una encuesta de la cadena Fox revela que 59 por ciento de los estadounidenses reprueban la gestión del republicano, mientras que 40 por ciento lo apoya.

La Crónica de Hoy 2026