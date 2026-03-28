Rebeldes hutíes se unen a Irán y golpean objetivos israelíes con misiles balísticos

Civiles iraníes caminan entre vehículos quemados tras un ataque contra un centro de servicio de autos en Teherán (EFE)

Guerra en Oriente Medio — Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron en apoyo a Irán y lanzaron misiles balísticos contra Israel, en el marco de la guerra desatada contra Irán por el país hebreo y Estados Unidos.

De acuerdo con información de la agencia Russia Today, la decisión del grupo rebelde yemenita de entrar en el conflicto en apoyo a la República Islámica y a los otros grupos armados en el Líbano, Irak y Palestina, responde a los “ataques contra infraestructuras y a la comisión de crímenes y masacres contra nuestros hermanos”, señala un comunicado de las Fuerzas Armadas de los hutíes.

El mensaje señala que el ataque fue dirigido contra “objetivos militares sensibles” en el sur del país hebreo que fueron alcanzados “con éxito”.

Los hutíes prometieron continuar su ofensiva hasta que “cese la agresión contra todos los frentes de resistencia”.

Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron la detección de un misil desde Yemen que se dirigía hacia Néguev y que afirmaron haber interceptado.

En apoyo a Irán, los hutíes no han descartado la posibilidad de bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, una ruta clave del comercio internacional que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

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