Trump autoriza que un petrolero ruso llegue a Cuba, rompiendo el bloqueo

Bloqueo petrolero Niños cubanos en el malecón de La Habana (Ernesto Mastrascusa/EFE)

La Guardia Costera de Estados Unidos va a permitir el paso de un petrolero ruso cargado con 7730 mil barriles de petróleo, rompiendo así el bloqueo petrolero que impuso el presidente Donald Trump, el 29 de enero, informó este domingo “The New York Times”.

El anuncio supone un alivio crucial para el régimen castrista (que sigue en negociaciones secretas con Washington) y también un nuevo gesto del mandatario republicano hacia el presidente ruso Vladimir Putin, tras liberar la venta de crudo ruso para frenar la escalada del precio del combustible por la guerra de Irán.

El último petrolero que logró llegar a Cuba fue el Ocean Mariner, procedente de México, que arribó a la bahía de La Habana el segundo fin de semana de enero de 2026 con aproximadamente 86,000 barriles de crudo ligero de Pemex. Desde entonces, ningún otro cargamento ha podido completar la entrega debido al bloqueo y las sanciones de EU

Petróleo el martes

A su velocidad de 12 nudos, se esperaba que el buque entrara en aguas cubanas este domingo por la noche. Podría llegar a su destino previsto, Matanzas, Cuba, el martes.

El petrolero, propiedad del gobierno ruso, se encontraba a menos de 24 kilómetros de las aguas territoriales cubanas el domingo por la tarde, según MarineTraffic, proveedor de datos marítimos.

Según los analistas, la llegada del buque ruso cambiaría el rumbo de una crisis que se acelera rápidamente en Cuba, dándole a la isla al menos unas semanas antes de que se agoten sus reservas de combustible.

Esto también reduciría la presión sobre un gobierno cubano que se enfrenta a un inminente colapso económico y a crecientes amenazas por parte de Washington, y demostraría que, al menos por ahora, la isla todavía puede contar con su antiguo aliado, Rusia.

La Guardia Costera cuenta con dos patrulleras en la región que podrían haber intentado interceptar el petrolero ruso.

Sin embargo, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto, quien habló bajo condición de anonimato para comentar sobre las operaciones, la administración Trump no ordenó a dichas embarcaciones que actuaran. Salvo que recibiera órdenes en contrario, la Guardia Costera planeaba dejar que el petrolero llegara a Cuba el domingo por la tarde, indicó el funcionario.

No estaba claro por qué la Casa Blanca había decidido permitir ahora que Rusia suministrara petróleo a Cuba, ni si autorizaría futuros envíos de petróleo ruso a la isla. Esta decisión evita un posible enfrentamiento tenso con Rusia frente a las costas de Florida.

La Guardia Costera remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió a la solicitud de comentarios. Los funcionarios rusos y cubanos tampoco respondieron.

El bloqueo petrolero estadounidense ha asfixiado a Cuba, provocando apagones diarios, una grave escasez de gasolina, precios disparados y un deterioro de la atención médica. Esta política ha suscitado críticas internacionales, incluso de las Naciones Unidas, que acusan a Estados Unidos de generar una crisis humanitaria en Cuba. Al mismo tiempo, funcionarios de la Casa Blanca han amenazado públicamente al gobierno cubano, a la vez que lo presionan en privado para que destituya a su presidente , Miguel Díaz-Canel.

“Tendría el honor de tomar Cuba”

El presidente Trump declaró este mes que creía que tendría “ el honor de tomar Cuba ” y sugirió que podría atacar la isla con la fuerza militar tras la guerra con Irán. “Construí este gran ejército”, dijo en una conferencia de inversión el viernes. “Dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’. Pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente, por cierto”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el viernes que la Casa Blanca desea nuevos líderes en Cuba. “La economía cubana necesita cambiar, y su economía no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”, dijo a los periodistas.

“Preparados para defendernos”

Los funcionarios cubanos se han mantenido firmes, afirmando que la nación está preparada para defenderse.

“Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en el programa Meet the Press de NBC la semana pasada. “Seríamos ingenuos si, viendo lo que está sucediendo en el mundo, no lo hiciéramos. Pero realmente esperamos que no ocurra”.

El petróleo ruso podría cambiar ahora el panorama de las tensiones entre ambos países. Cuba se estaba quedando rápidamente sin reservas energéticas y dependía de la energía solar, la producción nacional de petróleo y pequeños envíos de combustible a empresas privadas cubanas para sostener una red eléctrica en crisis. La crisis había provocado pequeñas protestas —algo poco común en Cuba— y planteaba interrogantes sobre la supervivencia del gobierno.

Carlos Alzugaray, un ex diplomático cubano que reside en La Habana, afirmó que la administración Trump había impuesto el bloqueo para intentar estrangular al gobierno cubano hasta someterlo, pero que estaba tardando más de lo previsto incluso antes de que el petróleo ruso se acercara.

“Trump y Rubio piensan que este gobierno colapsará por sí solo”, dijo. “Pero el gobierno cubano no lo ve así. El gobierno cubano está convencido de que puede sobrevivir”.