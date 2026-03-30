EU decidirá “caso por caso” si permite la llegada de otros petroleros a Cuba

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin (EFE)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que Estados Unidos permitió la llegada a Cuba de un petrolero ruso por “razones humanitarias” y que analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques.

“Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, indicó la portavoz en conferencia de prensa.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740 mil barriles, equivalente a 100 mil toneladas de crudo, navega por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas de la isla en la mañana del martes.

La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot -sancionada por EU desde 2024 y partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, navega a 14 nudos y tiene prevista su llegada al puerto occidental matancero a las 06:00 horas del martes, según los datos de la organización Marine Traffic.

El buque, que será el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses, se encontraba a las 11:00 horas en aguas territoriales cubanas al norte de la isla, entre las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey (centro de Cuba), a más de 300 millas (unos 400 kilómetros) de Matanzas.

Por su parte, el Ministerio de Transporte de Rusia, informó este lunes que el petrolero Anatoli Kolodkin ya había arribado a Cuba y estaba a la espera su descarga en el puerto de Matanzas. Sin embargo, las autoridades de la isla no confirmaron esta información ni ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

Leavitt destacó que el permiso para el barco, presentado por Moscú como envío “humanitario”, “no constituye un cambio de política” y que “no ha habido un cambio formal en la política de sanciones”.

“Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, reiteró.

Sobre si la Casa Blanca está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde aseguró que México está explorando reanudar alguno envíos a Cuba, la portavoz repitió que las decisiones se tomarán “caso por caso”.

“Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de sanciones de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso”, enfatizó.

Cuba llevaba alrededor de 3 meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de gasolina, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento severo de gasolina, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento y supone un bloqueo en la llegada de combustible a la isla a finales de enero. (Con información de EFE)