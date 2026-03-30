Masacre en Haití deja 70 muertos y miles de desplazados por ataques de bandas criminales

Masacre en Haití Un ataque del grupo armado Gran Grif contra la comunidad de Jean Denis, en Artibonite, dejó al menos 70 personas asesinadas, entre ellas menores, además de casas incendiadas y miles de habitantes huyendo.

La comunidad de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, vivió la madrugada del domingo uno de los ataques más violentos registrados en la región en los últimos meses.

De acuerdo con organizaciones locales, el grupo armado Gran Grif irrumpió entre las tres y cuatro de la mañana, dejando un rastro de muerte y destrucción que obligó a miles a abandonar sus hogares.

Según el director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, la agresión dejó al menos 70 personas asesinadas, incluidos varios niños, y unas treinta más heridas.

En declaraciones a Radio Télévision Caraïbes, explicó que también fueron incendiadas alrededor de cincuenta viviendas y que el desplazamiento supera las 6 mil personas.

Según testimonios recopilados por la organización señalan que los atacantes bloquearon carreteras y accesos principales antes de entrar a la localidad, lo que impidió cualquier reacción inmediata de la Policía Nacional de Haití (PNH).

En redes sociales circularon videos donde se observa a hombres armados con rifles de guerra disparando en plena calle y presumiendo su participación en la embestida.

La población huyó como pudo. Muchos dejaron atrás sus casas y pertenencias, mientras reclamaban la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

Versión de la Policía tras el ataque

Horas más tarde, la PNH informó en su página oficial que su primera estimación era de 16 personas asesinadas y diez heridas. La institución aseguró que finalmente logró intervenir, aunque reconoció que las bandas bloquearon caminos y cavaron zanjas para retrasar su llegada, lo que permitió a los atacantes causar víctimas y quemar viviendas antes de retirarse.

De acuerdo con el comunicado, una vez que los agentes recuperaron el control, los habitantes llevaron los cuerpos y a los heridos hasta una comisaría cercana. La Policía sostuvo que continúa con operaciones en la zona para localizar a los responsables y restablecer la seguridad.

Comunidad desplazada

Mientras la PNH afirma que las pandillas fueron repelidas, residentes insisten en que los hombres armados se retiraron por decisión propia y no por la intervención policial. En cualquier caso, el saldo es devastador: viviendas destruidas, familias enteras huyendo y una comunidad marcada por el miedo.

Las autoridades no han actualizado las cifras oficiales, mientras organizaciones humanitarias siguen recopilando información para dimensionar la magnitud real de lo ocurrido en Jean Denis.

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