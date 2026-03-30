Tiroteo en escuela de Argentina: alumno de 15 años entra con escopeta y mata a un compañero

Tiroteo en escuela de Argentina Un estudiante ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal con una escopeta oculta en un estuche de guitarra y abrió fuego contra sus compañeros.

La mañana de este lunes en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, quedó marcada por un ataque armado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. De acuerdo con las primeras versiones oficiales, un alumno de 15 años entró al plantel con una escopeta escondida en un estuche de guitarra y disparó contra un grupo de estudiantes, provocando la muerte de un adolescente de 13 años y dejando heridos a otros dos.

🚨🇦🇷 | Un joven de 15 años detenido tras un tiroteo en una escuela del distrito San Cristóbal, Santa Fe, Argentina. El ataque dejó a una persona muerta y otras dos heridas. Las autoridades locales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del hecho. pic.twitter.com/RQtF8DR5SU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 30, 2026

Tiroteo en los baños a la hora de la entrada la Escuela Normal Mariano Moreno

Poco después del ingreso escolar, testimonios de estudiantes relatan que el agresor se dirigió primero a los baños de la planta alta, donde habría disparado por primera vez.

Tras ese ataque inicial, el menor salió hacia el hall de entrada, zona con cámaras de seguridad, y realizó entre cuatro y cinco detonaciones adicionales, generando un caos inmediato en el edificio. Varios alumnos rompieron ventanas y corrieron para refugiarse.

Detienen al chico de disparó con una escopeta dejando a varios heridos

Las autoridades detallaron que la tragedia se contuvo gracias a la intervención de una asistente escolar que se lanzó sobre el adolescente y logró quitarle el arma. Minutos después, la policía llegó al lugar y procedió a detenerlo. Las clases fueron suspendidas.

Uno de los heridos, también de 13 años, fue trasladado en código rojo al Hospital de Rafaela con lesiones en el rostro y el cuello provocadas por perdigones. El otro estudiante, de 15 años, permanece fuera de peligro. El padre de la víctima fatal acudió al colegio para identificar el cuerpo, que fue llevado posteriormente a la morgue local.

Conmoción entre padres que iban a dejar a sus hijos a la escuela

Varios padres compartieron a medios locales lo que vivieron sus hijos. “Mi hija apenas iba entrando cuando se escucharon los disparos”, comento el papá de una alumna.

Otra madre relató que su hija llegó a casa llorando y habló de alumnos escapando “rompiendo vidrios y corriendo por todos lados”.

Axel, compañero del agresor y de las víctimas, dio su propio testimonio. Explicó que conocía al atacante, que jugaban básquet juntos y que jamás imaginó una reacción así.

Dijo que otros estudiantes le contaron que el disparo inicial ocurrió en el baño y que después el tirador gritó “Sorpresa” antes de seguir avanzando con el arma. También señaló que nunca notó comportamientos violentos previos, aunque no descartó que pudiera haber atravesado alguna situación personal o episodios de bullying.

Investigación en curso

Luego del ataque, el edificio fue evacuado y la zona quedó acordonada. Las autoridades locales y provinciales se trasladaron a San Cristóbal para acompañar a la comunidad educativa y coordinar las investigaciones. Funcionarios de las áreas de Justicia, Seguridad, Educación y Desarrollo Humano revisan los antecedentes del agresor y el origen del arma, puntos que aún no han sido esclarecidos.

La investigación continúa para establecer el móvil del ataque y las circunstancias que permitieron que el menor ingresara armado al plantel.