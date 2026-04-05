“Abran el estrecho o Irán arderá en el infierno”: Trump reitera el ultimátum del martes

Guerra de Irán Vocero militar de la televisión estatal iraní (Tasnim /EFE)

Teherán también habla de “infierno viviente” si EU golpea sus plantas eléctricas y puentes a partir del lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar “el infierno” en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del lunes 6 en Washington.

“Abran el chingado estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para cuando concluya su ultimátum de 48 horas.

Apoderarse del petróleo iraní

A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando “en volarlo todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

Respuesta de Irán

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf (considerado el único interlocutor válido del régimen de los ayatolás) respondió a Trump que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos y a Medio Oriente a un “infierno viviente”.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada “mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

Llamados al diálogo

La cancillería egipcia pidió a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo” antes de que termine en las próximas horas el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz, después de que el republicano amenazara con desatar “el infierno” en territorio iraní y de que Teherán dijera que respondería con ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel.

Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, mantiene conversaciones con representantes iraníes para “analizar opciones” para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense.

Evitar otra Gaza en Líbano

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirma que su Gobierno continúa los contactos para abrir las negociaciones con Israel con el fin de frenar la guerra “sin sentido” de ese país en el Líbano, y evitar que Tel Aviv “haga en el sur libanés lo que ha hecho en Gaza”.

Israel continúa su ofensiva e invasión terrestre del sur de Líbano, donde la cifra de muertos ya ascendió a 1,461 personas y los heridos a 4,430 desde su inicio el pasado 2 de marzo, y que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo.