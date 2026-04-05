Cuatro heridos tras impacto de metralla de un misil iraní en puerto de Emiratos Árabes

Impacto de metralla de misil iraní en puerto de Emiratos Árabes (@_NOALCOMUNISMO/x)

Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que provocó también un incendio en un puerto del país árabe del golfo Pérsico, según fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron en el emirato de Sharja, al sur de Dubái, donde " un ciudadano nepalí resultó gravemente herido. También tres pakistaníes sufrieron heridas leves a moderadas por la caída de metralla tras una intercepción exitosa por los sistemas de defensa antiaérea", precisó la Oficina de Prensa gubernamental.

Asimismo, expuso que el ataque iraní provocó un incendio en el puerto de Khor Fakkan de Sharja, que “fue controlado” después de que “los equipos de respuesta de emergencia actuaran con rapidez y eficacia ante el incidente”.

Emiratos Árabes anunció este domingo la suspensión de las operaciones en la importante planta petroquímica de Borouge, en la capital emiratí, Abu Dabi, por la producción de varios incendios en el lugar tras la caída de escombros de un misil iraní “interceptado con éxito”.

Según el ministerio de Defensa emiratí, las defensas aéreas han interceptado un total de 507 misiles balísticos, 24 misiles de crucero y 2,191 drones iraníes desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hace más de un mes.

De ese total, solo el domingo las defensas aéreas del país árabe interceptaron nueve misiles balísticos, un misil de crucero y 50 drones lanzados por Irán, según el departamento emiratí.