Avión tiene problemas para aterrizar en París por la pirotecnia de una boda cercana a la pista

Avión EasyJet aborta su aterrizaje en París Un avión que llegaba de Venecia tuvo que interrumpir su primer intento de aterrizaje en Orly después de que la tripulación detectó explosiones y humo provocados por fuegos artificiales lanzados durante un cortejo de boda.

Un avión de EasyJet que cubría la ruta Venecia–París se vio obligado este domingo a abortar su primer intento de aterrizaje cuando la tripulación detectó pequeñas explosiones y una nube de humo a un costado de la pista 3 del aeropuerto de Orly.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:40 horas, en un punto cercano a las calles Lamarine y 8 de Mayo, en Villeneuve-le-Roi, una zona pegada al perímetro del aeropuerto.

Al notar lo que parecía ser el estallido de fuegos artificiales, el comandante decidió elevar la aeronave de inmediato para alejarla del área y evitar cualquier riesgo. EasyJet aseguró después que el avión no fue alcanzado por ningún proyectil y que la seguridad de los pasajeros no estuvo comprometida.

La torre de control reaccionó cerrando de manera temporal la pista 3, mientras el aparato realizaba un sobrevuelo para evaluar la situación. Finalmente, tomó tierra sin contratiempos en la pista 4, que se encontraba operativa para los despegues.

Minutos más tarde, la Gendarmería de los Transportes Aéreos acudió al punto donde se habían reportado las detonaciones. Con ayuda de un video captado por un testigo, identificaron que los fuegos artificiales provenían del cortejo de una boda compuesto por una quincena de vehículos.

Hasta primeras horas de la tarde, las autoridades no habían localizado a los responsables. Falta determinar si quienes lanzaron los artefactos no comprendían el riesgo que representaban para un avión en fase de aterrizaje o si, por el contrario, lo hicieron con plena intención.