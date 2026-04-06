Irán presenta una propuesta de 10 puntos a Estados Unidos para poner fin a la guerra

Guerra de Irán Propaganda bélica en el centro de Teherán (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

Irán presentó este lunes a Estados Unidos una propuesta para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, a un día de que culmine el ultimátum de Donald Trump para que el régimen islámico abra el paso a la principal vía de petroleros del mundo, o de lo contrario “desatará el infierno” sobre el país persa.

La propuesta fue transmitida a través de Pakistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento. No ha trascendido si uno de los puntos contempla la renuncia del régimen de los ayatolás a su programa nuclear, causa que originó la declaración de guerra de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero

Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”, sin especificar cuáles.

Estados Unidos entregó una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad a la República Islámica hace dos semanas, que Teherán calificó como excesiva.

La contrapropuesta iraní se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase ayer de nuevo a Irán con desatar “el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

Lograr un acuerdo a tiempo

El mandatario republicano aseguró el domingo en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

Según el medio estadounidense Axios, EU, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El medio, que cita a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró hoy que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump.

El diplomático ha asegurado, al ser preguntado por las supuestas negociaciones, que un alto el fuego no “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen”.

“Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, ha precisado.