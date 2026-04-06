Kast asegura tras reunión con Milei que el exguerrillero Apablaza será extraditado a Chile para juicio

El exguerrillero chileno, Galvarino Apablaza (@JJDiazMachuca/x)

El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó este lunes tras reunirse con su su homólogo argentino, Javier Milei, que está “seguro” de que el exguerrillero Galvarino Apablaza será capturado y extraditado a Chile para ser juzgado por su supuesta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

“Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo a Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia”, expresó Kast en conferencia de prensa en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

Las declaraciones se producen días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extraditación del exguerrillero chileno, asilado en el país desde hace décadas y en paradero desconocido desde la semana pasada.

Cuestionado por la presentación por parte de Apablaza de un pedido de intervención al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Kast precisó que “todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia”.

Asimismo, aprovechó la ocasión para pedir “a cada argentino, a cada persona que tenga un antecedente sobre este prófugo, que lo informe a la Policía para que esa persona sea finalmente extraditada a Chile y pueda tener un juicio”.

“En Chile sabemos que hay justicia, va a tener un juicio justo y una condena que corresponda a alguien que fue el autor intelectual del asesinato de un senador en democracia”, agregó.

Estos comentarios del líder chileno llegan días después de que, tras el fallido intento de detención de Apabalza, la Cancillería chilena pidiera a Argentina “que realice los mayores esfuerzos para la detención”.

Apablaza, de 75 años arribó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 por un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país, se encuentra libre desde 2005.

En 2010, durante el gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la presidencia de Mauricio Macri.

Tras su victoria electoral en diciembre, viajó a Buenos Aires donde se reunió con Milei y le expresó si desep de que Apablaza fuera juzgado en Chile y “sometido a proceso como corresponde”.

El exguerrillero integró el Frente Patriótico Manuelo Rodríguez (FPMR), organización nacida del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). (Con información de EFE)