Trump amenaza con represalias legales contra periodistas por filtraciones sobre operativo en Irán

Periodistas con Trump El presidente Donald Trump advirtió que perseguirá judicialmente a los medios y funcionarios que filtraron detalles del rescate de dos pilotos estadounidenses en territorio iraní. (WILL OLIVER)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a los medios que difundieron información filtrada sobre el rescate de un aviador militar en Irán llevado a cabo el fin de semana.

Desde la Casa Blanca, afirmó que su administración ya está rastreando al funcionario responsable de revelar los detalles y que exigirá a los periodistas involucrados identificar sus fuentes.

Trump señaló que la filtración complicó el operativo y calificó el asunto como un tema de “seguridad nacional”.

Advirtió que aquellos que publicaron la información enfrentarán penas de cárcel si se niegan a colaborar. Varios medios, entre ellos “The Washington Post” y Axios, habían informado el viernes, citando a funcionarios anónimos, que Estados Unidos había logrado rescatar a uno de los pilotos mientras el segundo seguía desaparecido dentro de Irán, después de que su caza fuera derribado.

El domingo, el propio Trump anunció que el piloto restante había sido localizado y recuperado, destacando que se trataba de una de las misiones de búsqueda “más osadas” realizadas por su Gobierno.

No es la primera vez que la administración Trump amenaza con acciones legales contra periodistas por publicar material filtrado.

En enero, el FBI registró la vivienda de una reportera de The Washington Post y confiscó sus dispositivos electrónicos como parte de una investigación relacionada con un contratista acusado de manejar material clasificado de forma indebida.