Trump rechaza plan iraní y reitera su ultimátum: “Irán puede ser aniquilado mañana por la noche”

Guerra de Irán El presidente de EU, Donald Trump, junto a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Ejército, general Dan Caine y a la izquierda el director de la CIA, John Ratcliffe (JIM LO SCALZO/EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió rápidamente a la propuesta iraní para acabar con la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, admitiendo que es “significativa”, pero consideró que “no es suficientemente buena”.

A renglón seguido, volvió a su retórica más dura al adviertirt que el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz concluye mañana martes a las 8 de la tarde (hora de Washington) y que, a partir de entonces, todo Irán “puede ser aniquilado en una noche”.

“Mañana por la noche podemos aniquilar todo Irán”, aseguró, aumentando al máximo la tensión, cuando apenas unos minutos antes parecía que el impredecible presidente de EU había entreabierto una ventana de oportunidad al fin de la guerra.

“Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante, un paso significativo. No es suficientemente buena, pero es un paso muy significativo”, dijo a periodistas en la Casa Blanca después de que medios iraníes reportaran que Teherán trasmitió un plan de paz de 10 puntos propuesto a Estados Unidos través de Pakistán.

La propuesta iraní, a la que haber tenido acceso la agencia oficial IRNA, incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán.

La República Islámica rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”, informó el medio estatal iraní.

Esta nueva propuesta del país persa llega después de que Washington entregara un plan de 15 puntos a través de Islamabad hace dos semanas, que Teherán calificó como excesivo.

Ultimátum

El mandatario estadounidense dio un ultimátum para que Irán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz para mañana martes, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes iraníes.

Al mismo tiempo, aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán antes del martes.

Según el medio estadounidense Axios, EU, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Aunque Trump clama victoria y asegura que Irán “no puede contraatacar porque ya no tienen capacidad”, el régimen de los ayatolás siguen lanzando misiles, como el que el domingo mató a 4 personas en Haifa, en el norte de Israel.