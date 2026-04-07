Agentes de ICE disparan “a la defensiva” contra conductor que intentó huir en California

Agentes del ICE arremeten contra conductor en California (@StevenJLatham1/x)

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este martes contra un conductor que resultó herido cuando intentó huir tras una parada de tráfico en la que buscaban a un supuesto miembro de una pandilla salvadoreña en el Valle Central de California, según informó la misma agencia.

Los oficiales de ICE “efectuaron disparos defensivos” después de que la persona a la que intentaban detener intentara atropellar a un agente, indicó el director interino de ICE, Todd Lyons, en un comunicado citado por CNN.

El incidente ocurrió cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros al sur de Sacramento, California.

Un video, compartido por la televisora KCRA, mostró como unos tres agentes migratorios estaban cerca de un coche que echó reversa y después intentó huir embistiendo a uno de ellos, que disparó contra el conductor.

Carlos Iván Mendoza Hernández, supuesto miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato, era el objetivo de las autoridades migratorias.

El DHS advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos “para protegerse” a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público.

Mendoza Hernández resultó herido y fue trasladado al hospital. No se conoce su estado de salud.

El Departamento del Alguacil del condado de Stanislaus, donde ocurrió el tiroteo, precisó en un comunicado que ningún agente de la policía local estuvo involucrado en el incidente y que están a prestando asistencia en la investigación del tiroteo.

Asimismo, la Oficina del FBI en Sacramento destacó que se encuentra investigando el suceso.

Los agentes del ICE han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararan mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero en medio de las fuertes redadas en Minnesota. (Con información de EFE)