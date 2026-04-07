Ahora Irán advierte a EU y sus aliados con dejarlos sin gas ni petróleo si “cruzan las líneas rojas”

Irán; impacto geopolítico, económico y financiero

A pocas horas de que expire el ultimátum impuesto por Donald Trump, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este martes una advertencia directa a Estados Unidos: si Washington “cruza las líneas rojas”, su respuesta podría dejar sin gas ni petróleo a la región durante años.

En un comunicado difundido por medios estatales, el cuerpo élite acusó al Ejército estadounidense de “agresión contra instalaciones civiles” y aseguró que, aunque Irán no inicia ataques de este tipo, tampoco dudará en responder.

El mensaje subrayó que cualquier escalada tendrá un alcance que “irá más allá de la región”, un aviso que apunta directamente a la infraestructura energética que abastece a varios países aliados de Washington.

Los mandos iraníes sostuvieron que, hasta ahora, han actuado con “gran contención” para no afectar a países vecinos, pero advirtieron que esas consideraciones podrían terminar si continúan los ataques.

Señalaron que los socios regionales de Estados Unidos deben entender que esa moderación podría retirarse en cualquier momento.

La Guardia Revolucionaria acusó además a los líderes estadounidenses de actuar “al servicio de los sionistas” y afirmó que sus fuerzas han atacado en las últimas horas territorio israelí y un complejo petroquímico de propiedad estadounidense en Arabia Saudí.

Minutos antes, autoridades saudíes reportaron la interceptación de once misiles balísticos y la caída de fragmentos cerca de instalaciones energéticas del este del país, sin daños reportados.

El cruce de advertencias ocurre mientras Trump mantiene su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado como respuesta a la ofensiva militar.

Si Irán no cede, el mandatario estadounidense ha dicho que ordenará atacar puentes y centrales eléctricas, un escenario que mantiene en máxima tensión a la región.