Muerte por error de Israel de un líder cristiano en Líbano amenaza con una ola de violencia sectaria

Guerra en Medio Oriente Tensión en el funeral del líder cristiano Pierre Mouawad y su esposa Flavia en la aldea de Yahchouch, norte de Beirut (WAEL HAMZEH/EFE)

Familiares y amigos despidieron este martes a Pierre Mouawad, un líder local del partido cristiano Fuerzas Libanesas muerto hace dos días en un ataque israelí contra un suburbio de Beirut, en una acción que ha disparado los miedos a potenciales estallidos de violencia interna.

El féretro partió a primera hora de la mañana de la localidad de Yahchouch, donde Mouawad ejercía como jefe del centro local de Fuerzas Libanesas, y regresó por la tarde para el funeral después de haber recorrido con una comitiva diversos pueblos cristianos al norte de la capital.

Entre las paradas estuvo la propia casa de la víctima en Ain Saade, a las afueras de la ciudad, donde fue alcanzado por las bombas el domingo por la noche y donde su féretro y el de su esposa también fallecida en el ataque fueron alzados a hombros entre alaridos de los vecinos.

La llegada de la comitiva que acompañaba a los ataúdes, cubiertos con banderas del partido, fue marcada con fuegos artificiales y tiros al aire.

Fuego amigo

El bombardeo mató a tres personas en el edificio de cuatro plantas en el que se encontraba Mouwad, que Israel ha asegurado no era el objetivo de la acción, pese a que las autoridades libanesas no han podido confirmar la presencia allí de ningún líder de Hezbolá, la milicia chiita proiraní, a la que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha jurado destruir.

Ain Saade es un suburbio de mayoría cristiana alejado de las regiones donde se suelen concentrar los ataques israelíes.

El fallecimiento de un líder de Fuerzas Libanesas, rival acérrimo de Hezbolá, ha disparado los miedos a que se puedan producir altercados violentos entre las diferentes comunidades del polarizado espectro religioso del país.

Desarme de Hezbolá

Tras el ataque, la formación de Mouawad ha urgido al gobierno del primer ministro Nawaf Salam, de la comunidad sunita, a “cumplir con sus deberes”, en lo que ha sido interpretado como un llamado a implementar sus planes de desarmar a Hezbolá, aprobados el pasado verano sin muchos avances reales, tras la negativa de la comunidad chiita a entregar las armas al débil Ejército libanés.

La nueva guerra israelí contra Líbano comenzó un día después de que el 28 de febrero Estados Unidos y el Estado judío declarasen la guerra a Irán y Hezbolá reanudara sus lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel.