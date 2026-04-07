Trump advierte a Irán: “esta noche morirá toda una civilización”; ultimátum por el estrecho de Ormuz

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump El presidente estadounidense condicionó cualquier acuerdo a la reapertura del paso estratégico y reiteró que, si Teherán no cede, destruirán infraestructura clave en ese país. (JIM LO SCALZO/EFE)

A horas de cumplirse su ultimátum para que Irán desbloquee el paso por el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una advertencia que encendió las alarmas internacionales.

Desde su red Truth Social, dijo que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, aunque aseguró que preferiría evitar ese escenario.

El mandatario planteó que, tras lo que él llamó “un cambio de régimen completo”, podría abrirse la puerta a un giro positivo en la relación con Irán, pero insistió en que el resultado se definirá este mismo día, cuando llegue la hora límite que fijó: las 20:00 de Washington. Si esa reapertura no ocurre, advirtió que Estados Unidos destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní.

Trump remarcó que, a su juicio, “47 años de extorsión, corrupción y muerte” estarían por llegar a su fin, en referencia al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica.

La tensión se da después de la ofensiva conjunta de EU e Israel, que hace más de un mes dejó miles de muertos en Irán, incluido el líder supremo Alí Jameneí, sustituido por su hijo Mojtabá.

Un día antes, el presidente estadounidense había dicho confiar en que Teherán negociaba “de buena fe” y que buscaba llegar a un acuerdo antes de que se cumpliera el plazo, aunque reiteró que la propuesta presentada por los iraníes “no es lo suficientemente buena”.

Trump dijo que la libre circulación del petróleo por el estrecho de Ormuz será una condición obligatoria y volvió a advertir que, si Irán no cumple, “no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas”.