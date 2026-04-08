Artemis II:¿Cuándo regresarán a la Tierra los astronautas tras su histórico vuelo a la Luna?

Regreso de Artemis II a la Tierra La nave Orion abandonó la esfera de influencia lunar y marca su rumbo de vuelta a la Tierra.

Los cuatros astronautas a bordo de la nave Orion que salió del Centro Espacial Kennedy de Florida, Estados Unidos, el 1º de abril de 2026, marca su rumbo de vuelta a la Tierra tras haber concluido el vuelo sobre la Luna.

Tras más de medio siglo desde que la humanidad viajó al satélite astronómico con la misión Apolo 17, Artemis II impuso un nuevo récord al sobrevolar a 406,771 km de la Tierra, situándose a 7.4 km de la superficie lunar.

Misión Artemis II de la NASA: ¿cumplieron los objetivos?

El Proyecto Artemis creado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) está compuesto por una serie de misiones lunares destinadas a regresar a la humanidad a la Luna, siendo Artemis II su empresa más reciente y el primer vuelo tripulado del programa.

La misión tenía por propósitos poner a prueba funciones y sistemas de la nave espacial, así como practicar operaciones esenciales en el vuelo alrededor de la Luna que podrían dar importantes resultados necesarios para futuras misiones, incluyendo el proyecto de enviar humanidad a Marte.

A ocho días de su viaje fuera de la Tierra, la misión Artemis II ya cumplió un gran porcentaje de sus objetivos, entre los que destacan:

La cápsula Orion funciona de acuerdo a lo esperado.

funciona de acuerdo a lo esperado. Dieron a conocer el lado oscuro de la Luna.

Impusieron un nuevo récord del punto más lejano en el que ha estado un ser humano con respecto a la Tierra.

Tras haber completado con el mayor número de puntos en su ruta, Artemis II se prepara para volver a la Tierra con una ruta programada hacia una zona específica donde Estados Unidos pueda tener el control del aterrizaje para evitar accidentes o malentendidos internacionales.

¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra y dónde aterrizará?

El viaje de la nave Orion y sus cuatro tripulantes está programado para durar 10 días, cuatro de ellos destinados al viaje de vuelta a la Tierra.

A diferencia de un aterrizaje común, la misión Artemis II realizará un amerizaje, maniobra controlada de la nave para posarse sobre el agua de forma planificada, teniendo por zona de descenso el océano Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.

Este amerizaje está programado para el 11 de abril de 2026, día en el que los astronautas a bordo de Orion realizarán un par de vueltas controladas para dirigir la caída de la cápsula hacia el mar.

Una vez en las aguas del océano Pacífico, la Marina de Estados Unidos se encargará de realizar el proceso de rescate y recuperación, ya que la nave Orion se partirá en dos.

¿Qué sigue después de Artemis II?

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como fue el caso de Apolo 17, sobrevolaron la Luna durante siete horas, capturando fotografías que revelaron nuevos hallazgos, a la vez que reportaron sus observaciones del satélite a especialistas de la NASA en Houston, Texas.

Gracias a esta práctica de operaciones esenciales, la NASA podrá continuar con la misión Artemis III, proyecto que llevará tripulantes al polo sur de la Luna y que está prevista para 2027.